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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir

23.10.2021 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir

Eskişehir'de 52 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil ile ilgili iddialı konuştu. Şarj istasyonları ve batarya üretim tesisleri açısından da çalışmaların hızlanacağını ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline getirmektir." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de 52 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Yerli otomobil çalışması ile elektrikli araç üretim piyasasında ön alındığını belirten Erdoğan, batarya üretimi konusunda da tesislerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'NIN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜSSÜ HALİNE GELMEK"

İddialı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOGG ile elektrikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline getirmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Otomobil, Tragger, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir - Son Dakika
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