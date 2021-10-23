Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de 52 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Yerli otomobil çalışması ile elektrikli araç üretim piyasasında ön alındığını belirten Erdoğan, batarya üretimi konusunda da tesislerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'NIN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜSSÜ HALİNE GELMEK"

İddialı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOGG ile elektrikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline getirmektir." dedi.