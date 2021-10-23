Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
23.10.2021 15:58
Eskişehir'de 52 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil ile ilgili iddialı konuştu. Şarj istasyonları ve batarya üretim tesisleri açısından da çalışmaların hızlanacağını ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline getirmektir." sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de 52 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Yerli otomobil çalışması ile elektrikli araç üretim piyasasında ön alındığını belirten Erdoğan, batarya üretimi konusunda da tesislerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
"HEDEFİMİZ AVRUPA'NIN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜSSÜ HALİNE GELMEK"
İddialı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOGG ile elektrikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline getirmektir." dedi.
Son Dakika 16:03 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak 15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı 15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:38 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 13:52 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı