Üye Girişi
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı - Son Dakika

Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı

29.12.2021 09:51

Dalından 2 liraya sattı.

Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı

Üreticiler, bin bir emek ve zahmetle ürettikleri portakalın, dalında satış fiyatının zincir marketlerde 4-5 katına çıkmasından yana dertli

Mersinli narenciye üreticisi Levent Korucu:

"Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya"

MERSİN - Üreticinin de tüketicinin de en büyük sorunu, bahçedeki fiyatla marketlerdeki fiyat arasında giderek açılan uçurum. Türkiye'nin narenciye deposu Mersin'de bile dalında 1,5 liraya satılan portakal, zincir markette 5,90 liraya tüketiciye sunuluyor. Üreticinin de tüketicinin de muzdarip olduğunu söyleyen narenciye üreticisi Levent Korucu, "Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya" dedi.

Mersinli üreticiler, bahçe ve tarladaki fiyatla marketlerdeki fiyatlar arasında uçurum olmasından yana dertli. Onca emek ve zahmetle yetiştirdikleri ürünlerin, Mersin içindeki zincir marketlerde bile alış fiyatının 4-5 katına satılmasına tepki gösteren üreticiler, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

"Bu yılki ürünün kilogram maliyeti 1,3-1,4 lira civarında. Bugünkü satış bedelimiz ise 1,5 lira"

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi çiftçilerinden 50 yaşındaki Levent Korucu, dalında 1,5 liraya zincir markete sattığı portakalın fiyatını, aynı zincir markete alışverişe gittiğinde 5,90-6,00 liraya görüp isyan eden üreticilerden biri. Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesindeki portakal bahçesinde, işçilerle birlikte portakal hasadı yapan Korucu, içinde bulundukları durumu İHA muhabirine anlattı. 15 yaşından bu yana çiftçilik yaptığını vurgulayan Korucu, çiftçilerin bir çıkmazda olduklarını söyledi. Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünün kendisine sunduğu proje kapsamında, her yıl üretim maliyetlerini çıkarma adına defter tuttuğunu ve bu yıl da söz konusu raporları verdiğini dile getiren Korucu, "Bu yılki ürünün kilogram maliyeti 1,3-1,4 lira civarında. Bugünkü satış bedelimiz ise 1,5 lira. Dalında 1,5 liraya alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılık yapıyor zincir marketler alım yapıyor" diye konuştu.

"Zincir markete 1,5 liradan sattığım portakalın rafta 5,90 lira olduğunu gördüm"

Zincir marketlere teklif sunduğunda ürünün kalitesine göre 1,5-1,6 lira fiyat verdiklerini söyleyen Korucu, "Ancak ailem, çocuklarım var, aynı zincir markete alışverişe gittiğimde rafta 5,50-5,90 lira, hatta bazen bunun da üzerinde satıyorlar. Burada işçi arkadaşlarımız da var, bu ürünü ben de kesiyorum. Bunun maliyetini ben de biliyorum; 50 kuruş. Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya. Bu sorunun çözülmesi lazım. Ben satamadığım için muzdaribim, tüketici yiyemediği için muzdarip. Çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Korucu, Hebilli'deki 10 dönüm portakal bahçesinde bu yıl 80 ton meyvesi olduğunu, kendisine maliyetinin ise 112 bin lirayı bulduğunu kaydederek, ürünü maliyetine satabildiğini söyledi.

"2 liraya mal ettiğini 4 liraya satsın, tüketici de makul seviyede bu ürünü yiyebilsin"

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da muzdarip oldukları en önemli konulardan birinin de fiyatlar arasındaki uçurum olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Çitçimiz, şu anda bu ürünü 1,5 liradan veriyor. Bunun 50-60 kuruş civarında da toplama, yani işçilik maliyeti var. Market bunu 2 liradan alıyor. Biraz önce marketlerden bilgi aldırdım; 5,90 lira markette portakal. Bu marketlerin kar marjlarıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yüzde yüz kazansın, 2 liraya mal ettiğini 4 liraya satsın, tüketici de makul seviyede bu ürünü yiyebilsin. Biz bunu istiyoruz" dedi.

Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı
Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı

YORUMLAR
500

Narenciye, Türkiye, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı - Son Dakika Ekonomi


Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı         
11:10
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu         
09:31
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10

Son Dakika Haberleri
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: Dalından 2 liraya sattı... Zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement