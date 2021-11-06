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Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor - Son Dakika

Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor

06.11.2021 12:19

Hatay'da ormanlardan toplanan binlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine satılıyor. Vatandaşlar, Musa dağından defne yaprağı toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Defne yaprağının kilosu ise 1.500 TL'den alıcı buluyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu mahallesinde vatandaşlar, defne yapraklarını toplayarak ailelerine katkı sağlıyorlar. Mahalle sakinleri tarafından 7 kilometre uzaklıkta bulunan Musa dağından toplanan defne yaprakları, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalanarak dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor

"BİZDEN SONRA ÇOCUKLARIMIZ YAPACAK"

Defne ağacından yaprakları toplayan Cengiz Keser, "Biz defne ağaçlarının diplerini veya etraflarını toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Defne ağacının hem meyvesinden hem de yaprağından yağını elde edebiliyoruz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Geçmişte bizim büyüklerimiz yapıyordu. Bizden sonra çocuklarımız yapacak" dedi.

Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor

"KİLOSU 1.500 TL"

Toptancı Ahmet Yüksel ise, "Şu an defne yaprağının kilosu bin 500 TL. Yaprak veya dal fark etmiyor. Önceden bin TL idi bu yıl fiyatı arttı. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne ağacını yaprakları Almanya, İsveç, Hollanda ve Amerika'ya ihraç ediliyor" dedi.

Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor

FABRİKADA İŞLENDİKTEN SONRA İHRAÇ EDİLİYOR

Yüksel, defne yaprağından bir çok ürün elde edildiğini belirterek, bunların başında ilaç ve kozmetik ürünler geldiğini kaydetti. Yüksel, "Biz bunları buradan aldıktan sonra fabrikaya gönderiyoruz. Orada işlemlerinden sonra tekrardan yaprak hale getirilip farklı ülkelere ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor

Türk Lirası, Samandağ, Hatay, İlaç, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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