Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
29.05.2025 11:49
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgedeki cirosu 2,5 milyon liranın altındaki küçük ve orta ölçekli şirketler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi. Depremden etkilenen vergi ödevlerini yerine getiremeyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunarak bu süre uzatımından yararlanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yer alan ve cirosu 2,5 milyon liranın altındaki küçük ve orta ölçekli şirketler için mücbir sebep halini, 30 Kasım'a kadar uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Şimşek, AA muhabirine, deprem bölgesindeki mükellefleri her yönüyle desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerden 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanların mücbir sebep halinin 30 Kasım'a uzatılması kararı alındığı bilgisini veren Şimşek, bu karar olmasaydı sürenin 31 Mayıs'ta dolacağını anımsattı.

Şimşek, kararın deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80'ini kapsadığını ve kanunun yeni bir süre uzatımına imkan vermediğini ifade etti.

"BİREYSEL TALEPTE BULUNULABİLİR"

Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin devam ettiğini belirten mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunabileceğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Süre uzatımının kapsamına ayrıca basit usul mükellefler ile sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ve bu yerlerde 1 Ocak 2023 ila 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler de giriyor. Yasanın verdiği son yetkiyi de kullanarak deprem bölgesinde yaklaşık 28 aydır süren mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz açısından 6 ay daha uzatacağız. Deprem bölgesindeki küçük işletmelerimizi desteklerken bu afetten etkilenen vatandaşlarımızı da mağdur etmiyoruz. Başta esnafımız olmak üzere bölgedeki tüm işletmelerimizin yanındayız, gelen talepler doğrultusunda süre uzatımı kararını aldık."

24 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, süre uzatım kararıyla birlikte, mücbir sebep süresince verilmeyen beyanname ve bildirimler ile yapılacak ödemeler için yeni takvim belirlendi.

Bu mükelleflerin e-defter oluşturma ve imzalama süresi ile e-defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenme süresi de 31 Aralık gün sonuna kadar uzatıldı.

Deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisinin ödeme süreleri de yeniden belirlendi. Buna göre araçların 2023 yılı 2. taksiti, 2024 yılı 1. ve 2. ile 2025 yılı 1. ve 2. taksitlerine ilişkin ödemelerin 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor.

Ayrıca mücbir sebep hali uzatılan borçlular belirlenen sürelerde, diğer amme alacakları için 2 Şubat 2026'ya kadar başvuru yaparak taksitlendirme talebinde bulunabilecek. Böylece borçlar faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI VE ÖDEMELERİNİN SÜRESİ DE YENİDEN TESPİT EDİLDİ

Mücbir sebep hali uzayan mükellefler, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 Pazartesi günü sonuna kadar yapabilecek. Mükellefler, ilk taksitlerini peşin ödeme dahil 31 Mart 2026 Salı günü sonuna kadar, diğerlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.

Öte yandan, Gelir İdaresi tarafından Şubat 2023 döneminden sonra hiç vergi beyannamesi vermeyen ve vergisini ödemeyen mükelleflerin borcunun enflasyon nedeniyle oldukça azaldığı belirlendi.

MÜCBİR SEBEP HALİ NEDİR?

Mücbir sebep hali tarafların herhangi birinden kaynaklanmayan, tahmin edilemeyen tamamen dış kaynaklı oluşan olay ve durumları ifade eder. Sigorta poliçeleri dahil çoğu ticari sözleşmelerde mücbir sebepler kaydı bulunur. Mücbir sebep durumları taraflardan bağımsız olarak geliştiği için hukuki anlamda da herhangi olumsuz bir duruma neden olmaz. Deprem, sel felaketi, iflas, ölüm, hastalık vb. gibi kişi ve kurumlardan bağımsız meydana gelen dış etkenler mücbir sebep halidir. Vergi hukuku bakımından mücbir sebep; vergi mükelleflerinin, vergi sorumlularının ve ceza muhataplarının isteseler dahi hiçbir biçimde kendi çabaları ve iradeleriyle önüne geçemeyecekleri, oluşunu ve sonuçlarını engelleyemeyecekleri doğal veya yapay durumlara denir.

Kahramanmaraş, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tolga Akdemir:
    Yorumları ya tam yayınlayın yada yorum kısmını kapadın.Neden yorumlar siliniyor bazı yorumlarım görünmüyor mesela!.. 12 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    binlerce depremzede hala kontenyerlerde kalıyor deprem evleri ne durumda??? 7 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    hala binlerce kişi kontenyerde kalıyor deprem evleri ne durumda?? 6 0 Yanıtla
  • R C G:
    depremzelerin hicbir derdi kalmadi. devlet gazzeli muslumanlara yardim etmeli acilen. maras ve hatay gazzeli müminlere acilmali ucretsiz ev elektrik su verilmeli vatandaş yapilmali. din kardesimiz icin can feda. deprem mi kaldi? 2 1 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    yandasa gelınce herseyden muaf ama fatandasa gelınce odemeyenı hacız ıle alırım ıste ak koyunlar sızın sevdıgınız yonetım sıstemı devletın vergı toplama hakkı ılerıde dogacak dogal afetlerde vatandasa sorunsuz ve sıkıntısız ımkan saglamak ıcındır malesef bızım keltos dıyelım vatandası nasıl yolarım gebesler nasıl doyururum dıye cabalıyor bunu anlamayan koyun arkadaslar anlamıyoır bunu ama ıman gucumuz var dıye boburdenıyorlar 0 0 Yanıtla
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