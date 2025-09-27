Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı

Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı
27.09.2025 12:09  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 milyon masrafla ekilen Karacadağ pirincinde hasat başladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, 1000 dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti. Nisan ayında ekimi yapılan pirinç için aylar sonra hasat zamanı geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha devam edecek.

Ekmek için 6 milyon lira harcadı, kilosu 50 liradan satılıyor

Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, 1000 dönüme yakın çeltik ektiklerini belirtti. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini söyledi.

Ekmek için 6 milyon lira harcadı, kilosu 50 liradan satılıyor

"ŞEKER ORANI DÜŞÜK"

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Bir de çok lezzetlidir"

Ekmek için 6 milyon lira harcadı, kilosu 50 liradan satılıyor

"KİLOSU 50 LİRA CİVARINDA"

Bu sene, geçen seneye göre daha iyi olduğunu değerlendiren Karamehmetoğlu, "İhtiyacımız olduğu kadar pirinç yapıyoruz, gerisini çeltik olarak satıyoruz. Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a şükür bu sene hasat iyi" ifadelerini kullandı.

Ekmek için 6 milyon lira harcadı, kilosu 50 liradan satılıyor
Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Çermik, Ekmek, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı’ndan FIFA, UEFA ve tüm ulusal federasyonlara İsrail mektubu: Men edin TFF Başkanı'ndan FIFA, UEFA ve tüm ulusal federasyonlara İsrail mektubu: Men edin
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi
Kremlin’den Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısına yanıt Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısına yanıt
Lamine Yamal’ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var
Güllü’nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
Ağrı’da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu

13:25
Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız
13:06
Konuşmak istediği vatandaştan AK Partili Mehmet Ali Çelebi’ye soğuk duş
Konuşmak istediği vatandaştan AK Partili Mehmet Ali Çelebi'ye soğuk duş
12:23
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
11:31
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
11:23
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu
Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
10:23
Hani oynuyordu Güllü’nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 10:42:29. #7.13#
SON DAKİKA: Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.