Doğu Anadolu Projesi'nde Tarım ve Turizm Sektörleri Öne Çıkıyor

Ekonomi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) 2021-2023 Eylem Planı'nda, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandındaki 15 ilin potansiyelleri değerlendirildiğinde ortak eğilimin tarım ve turizm sektörleri yönünde olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Ülkemizde her bölgenin kalkınma fırsatlarını ortaya çıkarıp değerlendirerek rekabet gücünün geliştirilmesi, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması yoluyla bölgelerde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konusunda uygulanan planlar çerçevesinde oluşturulan ve 15 ili bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Projesi (DAP), bölgede genel eğilimin tarım ve turizmin mevcut ve potansiyel vadeden sektörler olduğu dile getirildi. Bu tespit; bölge illerinin görev alanlarında olan kalkınma ajansları çalışma grubunun da katkılarıyla oluşturuldu..

"İller arasında farklılıklar var"

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, hinterlandındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerine ait yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere kuruldu. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma Programı 2021-2023 Eylem Planı'nda, il bazında öne çıkan sektörlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde; DAP Bölgesi illerinde ortak eğilimin tarım ve turizm sektörleri yönünde olduğunun görüldüğü vurgulanarak, "Bazı illerde sanayi sektörü de ön plana çıkmaktadır. Fakat alt sektörler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, büyükbaş hayvancılık kuzeydoğu illerinde öne çıkarken küçükbaş hayvancılık iklimin nispeten yumuşak olduğu bölgelerde daha etkindir. Bitkisel üretim bazında büyük mera ve çayırlara sahip alanların olduğu illerde yem bitkileri üretimi ön planda iken iklimin daha yumuşak ve yeryüzü şekillerinin (dağ, göl, ova, vb.) daha çeşitli olduğu illerde meyve ve sebze üretim potansiyeli daha yüksektir" denildi.

"Tekstil ve hazır giyim alt sektörü gelişiyor"

İnanç ve kültür turizmi alt sektörünün hemen hemen her ilde potansiyeli belirli bir seviyede iken kış turizmi alt sektörünün Kars-Erzurum-Erzincan koridorunda daha çok öne çıktığı dile getirilerek, şu ifadelere yer verildi, "Sanayi sektörünün ise Elazığ, Malatya, Sivas ve Van illerinde diğer illere nazaran daha ağırlıkta olduğu görülmektedir. Fakat alt sektörler çeşitlilik arz etmektedir. Tarıma ve madenciliğe dayalı sanayi potansiyeli daha baskın olmakla beraber bölgede var olan genç işgücü ve teşvik avantajları sayesinde tekstil ve hazır giyim alt sektörü de bölgede gelişim sağlayabilecek önemli sanayi sektörleri arasında yer almıştır. - ERZURUM