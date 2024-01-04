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Doğu Karadeniz'den 2023'te 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'den 2023'te 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2023 yılında toplamda 1 milyar 375 milyon 192 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ihracatın büyük bir kısmını fındık sektörü oluştururken, yaş meyve sebze, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, maden ve metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri gibi sektörler de önemli paya sahiptir. Doğu Karadeniz'den 140 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca Fas, İran, Finlandiya, Moğolistan ve Özbekistan gibi ülkelere ihracatta önemli artışlar yaşanmıştır.

Doğu Karadeniz\'den 2023\'te 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi
04.01.2024 - 11:11,
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Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2023'te 1 milyar 375 milyon 192 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, geçen yıl Trabzon'dan 1 milyar 57 milyon 798 bin, Rize'den 203 milyon 68 bin, Artvin'den 66 milyon 143 bin, Gümüşhane'den 48 milyon 183 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Doğu Karadeniz'in toplam 1 milyar 375 milyon 192 bin dolarlık ihracatının başında 530 milyon 889 bin 841 dolarla fındık sektörünün geldiğine dikkati çeken Kalyoncu, 216 milyon 194 bin 822 dolarla yaş meyve sebzenin ikinci, 213 milyon 12 bin 909 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin üçüncü, 143 milyon 830 bin 92 dolarla maden ve metallerin dördüncü, 42 milyon 436 bin 370 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin beşinci sırada yer aldığını aktardı.

Kalyoncu, bölgeden geçen yıl 140 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine işaret ederek, Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğunu kaydetti.

Fas, İran, Finlandiya, Moğolistan ve Özbekistan'a ihracatta önemli artış yaşandığını ifade eden Kalyoncu, önceki yıldan farklı başta İzlanda, Myanmar, Togo ve Madagaskar olmak üzere 12 ülkeye dış satım yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 2023'te 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'den 2023'te 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
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