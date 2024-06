EGİAD, İzmir'de Ticaret ve Gelişim Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 'Ege Ticaret ve Gelişim Zirvesi' iş dünyasını buluşturdu. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) yöneticleri, 'İnsan, Ticaret, Gelecek Buluşmaları' kapsamında gerçekleşen oturuma konuşmacı olarak katıldı. Gündemi belirleyen, çeşitli sektörel STK ve iş örgütlerini ağırlayan, iş dünyasının nabzını tutan, fikir alışverişine imkan tanıyan etkinlik; dijitalleşmeye kapı açan yeni dünya ekonomisinin nabzını tuttu.

150 bin kişilik istihdam gücü

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Başak Çayır Canatan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Başkan Vekili Kaan Özhelvacı 35 yaşına yaklaşan köklü kurum hakkında bilgi verdi. 800 kadar üyesiyle 3 bin 500 şirketi kapsayan ve yaklaşık 150 bin kişilik istihdam sağlayan bir üretim gücü olduğunu kaydeden Özhelvacı, "Üyelerinin yüzde 60'ının yurtdışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde iş birlikleri bulunmaktadır. Üye portföyü içerisinde tekstil, gıda, makina, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar bulunmaktadır. Her platform ve konuda aktif olarak bulunan dernek, yaptığı düzenli toplantı, çalışma ve faaliyetlerle farklı sektörlerde girişimciliğin özendirilmesine öncülük etmektedir. EGİAD çeşitli sektörlerden yeni üyeleri her zaman kendine çekmekte; kendi içinde bir araya getirdiği bu sektörlerin ekonomik ve fikri alışverişlerde bulunmalarına, onların sektörel veya makroekonomik sorunlarına yönelik çözüm aramalarına, sektörlerdeki gelişme ve büyüme konularında ortak akıl oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. EGİAD faaliyetlerinde makro düzeyde Türkiye'deki diğer GİAD, SİAD ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bütünleşme ve iş birliği içinde olmaya özen gösterirken, mikro düzeyde ise görev ve sorumlulukları kapsamındaki her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını Komisyonlar, İcra Kurulları ve Komisyon Alt Çalışma Grupları ile yürütmektedir. Gerek İzmir ve Ege Bölgesi gerekse Türkiye çapında saygın ve güçlü konumunu daha da sağlamlaştırmak; üyelerine ve topluma olan sorumluluğu çerçevesinde daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla sistemini sürekli yenileme çabası içerisindedir. Geliştirdiği araştırma raporlarıyla gündemin nabzını tutmaktadır" dedi.

NEET olarak ifade edilen, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Gençler" konusundaki faaliyetlere de değinen Özhelvacı, "Gençler, bizim geleceğimizin güvencesi olarak görülmelidir. Bir ülkenin en önemli insan kaynağı potansiyelini temsil etmektedirler. NEET gençlerin eğitim almadan veya istihdam edilmeden geçirdikleri zaman, yeteneklerini geliştirme ve ülkenin rekabet gücü için önemli bir kaynak olan beşeri sermayenin oluşturulmasına katkıda bulunamamaları sonucunu doğurmaktadır. Bu çerçevede EGİAD olarak biz de bu alanda etkin şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. NEET Gençler sorununa yönelik İzmir özelinde çözüm önerileri geliştirdiğimiz raporumuzu kısa sürede yayınlayarak, kamuoyuna sunacağız" şeklinde bilgi verdi.

EGİAD Melekleri en aktif yatırım ağı

EGİAD'ın girişimcilik alanındaki çalışmalarına değinen EGİAD Başkan Vekili Arda Yılmaz ise EGİAD Meleklerinin 2023 yılının en aktif Girişimci Melek Yatırımcı Ağı seçildiğinin müjdesini vererek, "Dünyaya açılabilmenin en önemli araçlarından birisinin girişimcilik ve teknoloji girişimciliği olduğunun farkındayız ve o şekilde çalışıyoruz. 2024 yılında da yatırımlarımızın artarak devam etmesi için faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2023 yılında hazırladığımız "İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu" bizlere ekosistemin geliştirilmesi için yol gösterici oldu. Raporun çıktıları ile edinmiş olduğumuz öğrenimleri ekosistem paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. 2010 yılından beri girişimcilik alanında dernek olarak gösterdiğimiz çalışmalarımız sonucunda ise bu alandaki önemli bir gücümüz, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı'dır. Belirlenen kriterlere uygun teknoloji, inovasyon odaklı girişimleri yatırımcılarımız ile buluşturuyor, onları hem yatırım süreçlerinde hem de iş geliştirme süreçlerinde yanlarında oluyoruz. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı olarak Türkiye'de "Yılın En Aktif Yatırım Ağı" seçildiğimizi de sizlerle paylaşmak isterim. StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi 2023 Ödülleri kapsamında elde ettiğimiz bu ödül, bu alandaki çalışmalarımızın değerini bizlere de bir kez daha hatırlattı" dedi.

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı'nın; İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'deki melek yatırımcı ve risk sermayesi grupları ile ağ ilişkisi içinde olduğundan girişimcilere çok geniş bir ekosistemden yararlanma fırsatı sunduğuna dikkat çeken Arda Yılmaz, "EGİAD üyelerinin sahip oldukları iş kültürü, deneyim ve birikim sayesinde girişimci adayları ilgilenen yatırımcılarla eşleştikleri takdirde projelerine finansman imkanı bulabiliyorlar. 55 Melek Yatırımcı ile bugüne kadar 38 Melek Yatırımcı Girişimci Buluşması yaptık. 40 Yatırım ile 4.5 Milyon Dolar üzerinde yatırımda bulunduk" dedi.

Dijital dönüşümde yol gösterici çalışmalara imza attık

İş insanı olarak hem kişisel hayatında hem de dernek çalışmalarında Dijital Dönüşümü rota olarak aldıklarını ifade eden EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Eyyüpcan Nadas ise, STK'ların, dijitalleşme yoluyla çalıştıkları alanlar hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturabilmenin önemine değinerek, "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilemesiyle hızlıca çevrimiçi uygulamalara geçiş yapan STK'lar başında EGİAD gelmekteydi. Eğitim, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere pandemi döneminde zaman kaybetmeden start verdik. Bu süreçte sahaya inemeyenler, farkındalık çalışmalarını kamuoyuyla dijital iletişim yoluyla paylaşabildiler. Kısacası, bugün STK'ların sürdürülebilirlik ve gelişmelerinin en büyük yardımcısı dijital dönüşümü sağlayabilmeleri oldu. EGİAD'ın bu dönemki projelerinden biri olan ve kurumun dijitalleşmesinde en büyük adım olarak gösterilen D2 Projesi de bu çerçevede tamamlanarak o dönemde hayata geçirildi. Mobil Uygulama üzerinden iOS ve Android olarak tasarlanan D2 ile EGİAD üyeleri birbirleriyle dijital ağ üzerinden otomatik olarak bağlanmış oldu. Bu kapsamda, kurumun yaptığı her etkinlik dijital ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı. Bunun dışında son yıllarda Dijital Dönüşüm alanında iki zirve düzenleyerek, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesini sağladık ve yol gösterici konuşmacılara ev sahipliği yaptık" dedi. - İZMİR