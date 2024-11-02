Ekim Ayında İhracat Rekoru - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim Ayında İhracat Rekoru

Ekim Ayında İhracat Rekoru

Türkiye, 2023 ekim ayındaki ihracatını yüzde 3,6 artırarak 23,6 milyar dolara ulaştı.

02.11.2024 12:30
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdık. Geçen yıla göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılı ekim ayında bu rakam 22,8 milyar dolardı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, 2024 ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde 90 bini aşan istihdamı olduğuna dikkati çeken Bolat, "12 milyar dolarlık yıllık üretim değeriyle 185 farklı ülke ve bölgeye 5,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımızın, 2023 yılında 21 katın üzerinde büyüyerek 5,5 milyar dolara ulaşmış olması, 2002'de yüzde 20 düzeyinde olan yerlilik oranının, 2023'te yüzde 80'in üzerine çıkmış olması, sektörün gösterdiği muazzam başarıyı ortaya koymaktadır" dedi.

2023'TE 1,57 DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bakan Bolat, kilogram ihracat birim değerinin 2023 yılında 1,57 dolar olarak gerçekleştiğini, savunma ve havacılık sektöründe ihracat birim değerinin 65 dolar seviyesine yükseldiğini de söyledi. İhracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesindeki verileri de paylaşan Bakan Bolat, "2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,5'lik büyümenin 1,3 yüzde puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. Böylece yılın ikinci çeyreğinde; büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla yüzde 3,8'lik büyüme oranına ise net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1,4 yüzde puan olmuştur" diye konuştu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ REKOR

Bolat, ekim ayında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdık. Geçen yıla göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılı ekim ayında bu rakam 22,8 milyar dolardı. Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında artışla 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ekim ayında aylık bazda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek, altın ve enerji hariç, ihracat rekoru kırılmıştır."

ÜLKE BAZINDA EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA'YA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekim ayında ihracat yaptığı ülkelerin sıralamasını açıkladı. İlk 5 ülkenin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya olduğunu anlatan Bakan Bolat, Almanya'ya 17,1 milyar dolar, ABD'ye 13,4 milyar dolar, Birleşik Krallık'a 12,5 milyar dolar, Irak'a 10,8 milyar dolar, İtalya'ya 10,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

İSRAİL'LE OLAN TİCARİ İLİŞKİLER

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle ticareti 9 Nisan itibarıyla durdurduklarını hatırlayan Bakan Bolat, "9 Nisan tarihinde 1119 üründe ihracatımızı durdurduk. 2 Mayıs itibarıyla hem ihracat hem de ithalatı tamamen durdurduk. 1 dolarlık ticaret bile yapılmadı. Filistin devletinin ihtiyaçları oluyor. Onları da varış yeri Filistin, alıcısı Filistin Devleti olarak gönderiyoruz" dedi.

'HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ'

Bakan Bolat'ın ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe konuştu. Ekim ayındaki rekorun sevindirici olduğunu anlatan Gültepe, "Türkiye terörden çok çekti ama hiçbir terör eylemi bizi yolumuzdan döndürmedi, döndüremeyecek. TUSAŞ mühendisi kardeşimizin dediği gibi; 'Hainlere inat daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız.' Nitekim o yolda da ilerliyoruz. Savunma ve havacılık sektörümüzün ihracatı ekim ayında, yüzde 60'ın üzerinde arttı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Havacılık, Politika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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