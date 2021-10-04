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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Daha fazla yatırım çekmek için hazırız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Daha fazla yatırım çekmek için hazırız

04.10.2021 11:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Daha fazla yatırım çekmek için hazırız, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak hazırız, yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak hazırız, yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na katıldı. Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kurul olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reformları birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

'GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF OLUŞTURDUK'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2019 Nisan ayındaki ilk toplantılarından bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katılımcı ve yenilikçi iş birliği ruhunu YOİKK çalışmalarına yansıtmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, "Türkiye'de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun geliştirilmesine katkılar sağlayan YOİKK, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır. Salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken ülkemiz, üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştı. Üç kıtayı birleştiren stratejik konumumuz sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına Türkiye olarak güçlü bir alternatif oluşturmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.'GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Oktay, YOİKK gündemiyle eylem planına bağladıkları çalışmalar sonucunda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan '2021 Küresel Yenilik Endeksi'nde Türkiye'nin, 10 basamaklık bir iyileşme göstererek 132 ülke arasında 41'inci sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu başarının sağlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz başta olmak üzere emek veren tüm kurumlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlarla Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise yine güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'TÜRK İŞ DÜNYASININ TEMSİL GÜCÜNÜ ARTIRMA HEDEFİMİZ VAR''YOİKK Eylem Planı'nda, kamu ve özel sektör temsilcisi kuruluşların görüşleri doğrultusunda oluşturulan ve yatırımcıların yaşadıkları sorunlara çözüm sağlayacak konuların yer aldığını söyleyen Oktay, "2021 YOİKK Eylem Planı kapsamında oluşturulan 7 çalışma grubunca, 19 eylem takip edilmekte olup bazılarında şimdiden sonuç alınmıştır" dedi.Yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde sağlanan gelişmeleri detaylı halde değerlendireceklerini dile getiren Oktay, "Gündemimizde, YOİKK Eylem Planı kapsamında atılan ve atılacak adımlar, veri merkezi sektörünün geliştirilmesi ve veri aktarımı konusu, dış ticaret işlemlerinde maliyet ve işlem süreçlerinin azaltılması ve ülkemizde teknoloji standartlarının belirlenme süreçleriyle uluslararası standart geliştirme kuruluşlarında Türk iş dünyasının temsil gücünün artırılması gibi önemli başlıklar yer almaktadır" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE OLARAK BİZ HAZIRIZ'Kurul çalışmalarıyla yatırımcıların önünden her türlü engeli kaldırarak istihdamın, katma değerin ve ihracatın artmasına, yenilikçi ve girişimci bir yatırım ikliminin yeşermesine yönelik gayret sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizen Oktay, "Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız, yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda çevre dostu adımlar atmaktayız ve Paris Anlaşması'nın resmi onay süreci başlamış durumda. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz" dedi.

Bu arada toplantıya Oktay ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski katıldı.


Togo Cumhuriyeti, fuat oktay, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Daha fazla yatırım çekmek için hazırız - Son Dakika Ekonomi


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