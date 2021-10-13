DAP'a 2022 yılı proje başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, üretimde verimliliği artırmak ve Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasını sağlamak amacıyla; 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenecek projeleri belirlemek üzere proje başvurularını almaya başladı.

Sadece kamu kurum ve kuruluşlarının başvurabileceği projeler online olarak yapılacak.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, proje başvurularının, öncelikli alanları iyi belirlenmiş, mükerrerlik oluşturmayan ve yenilikçi projelerden oluşmasını istedi. Demirdöğen, başta tarımsal üretimin artırılması, tarımsal mekanizasyona geçilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasını öngören, inovasyona dayalı proje başvurularının 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 23: 59'a kadar yapılabileceğini söyledi. Demirdöğen, uygulayıcı kuruluşların başvurulara ilişkin detaylı bilgileri içeren Başvuru Rehberi ve eklerine www.dap.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini söyledi.

DAP İdaresi tarafından sağlanan destek programlarıyla Bölgenin kalkınmasını hedeflediklerini ifade eden Demirdöğen, buradaki en önemli unsurun kaynakları isabetli projelere aktararak verimliliği artırmak olduğunu söyledi.

Projeler, Titiz Bir Çalışma Sonucu Belirlenecek

DAP Bölgesi'nin 15 ilden ( Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van) oluştuğunu dile getiren Demirdöğen, 2013 yılında proje desteklerine başlayan İdarenin, bugüne kadar Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşların bin 920 adet kalkınma projesine 900 milyon lira finansman desteği sağladığını belirtti.

2022 yılında da, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı, Hayvan İçme Suyu Programı, Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı, Mera Hayvancılığının Desteklenmesi Programı, Arıcılığın Geliştirilmesi Programı, Kırsal Kalkınma, Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlanması Programı, Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı, Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programlarına yapılan başvuruları öncelikli olarak değerlendireceklerini belirten Demirdöğen, şunları ifade etti:

"Başvurular "Proje Yönetim Sistemi" (proje.dap.gov.tr) üzerinden uygulayıcı kuruluş adına tanımlanan kullanıcı bilgileri ile yapılacak. Mevcut kullanıcılar sisteme kendi şifreleri ile girecekler, yeni kullanıcılar ise başvuru rehberinde bulunan formu doldurduktan sonra kullanıcı bilgilerini temin ederek giriş yapabilecekler. 2022 yılı Yatırım Programı kesinlik kazandıktan sonra gönderilen projelerin programlar kapsamında titiz bir değerlendirilmesi yapılarak uygun görülen projeler desteklenecek. Desteklenecek projeler Bakan oluru alındıktan sonra uygulayıcı kuruluşlara bildirilecek. Son başvuru tarihini ise 19 Kasım 2021 olarak belirledik, bu tarihten sonra proje kabulü olmayacak, sistem proje girişlerine kapanacaktır." - ERZURUM