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Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı - Son Dakika

Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı

18.10.2021 09:15
Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı. Toplam 82 başvuru arasından ön elemeyi geçen 21 kişinin çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilecek. Yarışmada ilk 3'e giren yarışmacılara cansuyu sermayesi sağlanacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde yarışma heyecanı devam ediyor. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede "Dijital Pazarlama" eğitimini tamamlayan kadınlar arasında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı. Toplam 82 başvuru arasından yarışmaya hak kazanan ve seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yöneten 21 kişinin çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren yarışmacılara cansuyu sermayesi sağlanacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle; yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz. Dijital Benim İşim projesi bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve dezavantajlı kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen ilk harmanlanmış eğitimimizdir. Proje ile 13 ilde Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimiz devam ediyor ve projenin etki alanı kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyüyor. Aralık ayında başlayan eğitimlerimizle bugüne kadar yaklaşık 5 bin kadına dijital alanda eğitim vermenin sevincini yaşıyoruz. Proje kapsamında kadınlara sadece eğitim vermiyor, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ile bu eğitimleri hayata geçirmeleri için olanak sağlıyoruz. Eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu yarışmada tüm kursiyerlerimize başarılar diler, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz" diye konuştu.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şöyle konuştu: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. 'Dijital Benim İşim' projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız, hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. 'Dijital Benim İşim' projesiyle kadınların dijitalleşme potansiyelini farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Proje kapsamında verdiğimiz 40 saatlik 'Dijital Pazarlama' eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenledik. Yarışmamıza toplam 82 başvuru oldu. Ön eleme sonucu 21 kişi yarışmaya hak kazandı. Bu yarışmacılarımız seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetti. Yarışmacılarımızın bu çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilerek kazananlar belli olacak. İlk 3 yarışmacımıza cansuyu sermayesi sağlayacağız. Finalistlerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz".

13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılacak

Proje kapsamında, kadın kursiyerlere 24 saatlik "Dijital Okuryazarlık" ve 40 saatlik "Dijital Pazarlama" eğitimleri sunuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu ve Gaziantep'te düzenlenen eğitimler, bu illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından veriliyor. Proje kapsamında eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim platformu üzerinden izlenen videolar şeklinde gerçekleşiyor. Projeyle 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Dijital mesleki eğitim veriliyor

Proje kapsamında verilen "Dijital Pazarlama" eğitimleriyle, kadınlara dijital beceri kazandırılması ve dijital mesleki eğitim verilerek iş gücüne katılmalarına olanak sağlanması hedefleniyor. Eğitim konuları arasında Pazarlamaya Giriş ve Dijital Pazarlamanın Temelleri, Sosyal Medya Yönetimi, Görsel Üretimi ve Yönetimi, Mobil Pazarlama, Dijital Pazarlamada Güncel Stratejiler, E-Posta Pazarlama, Halkla İlişkilerde Temel Yaklaşımlar ve Dijitalde İtibar Yönetimi, Yasal Düzenlemeler, E-Ticaret, Arama Motoru Pazarlaması, Sosyal Medya Yönetimi bulunuyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de "Dijital Pazarlama" eğitimlerine yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı İş Kulübü ile destek oluyor. - İSTANBUL

Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı
Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Medya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dijital Benim İşim Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı - Son Dakika
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