Erzurum'da 9 ayda 5 bin 894 konut satıldı

Erzurum'un Türkiye konut satış sayısı payı Eylül 2021 döneminde yüzde 0.65, yılın Ocak-Eylül ayları sürecinde de yüzde 0.62 olarak hesaplandı. İlde Eylül ayında ayına göre konut satış sayısı yüzde 7,4 oranında arttı.

TÜİK 2021 Eylül dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum'un Türkiye konut satış sayısı payı Eylül 2021 döneminde yüzde 0.65, yılın Ocak - Eylül ayları sürecinde de yüzde 0.62 olarak hesaplandı. İlde Eylül ayında ayına göre konut satış sayısı yüzde 7,4 oranında arttı.

Erzurum Aylık ve Yıllık Değişim

TÜİK 2021 Eylül ayı verilerine göre, İlde ay içinde 967, Ocak - Eylül ayları arasında ise 5 bin 894 konutun satışı gerçekleşti. İlde Eylül ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,0; Ocak - Eylül dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının 9 aylık dönemine göre yüzde 18,89 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum Eylül 2021 Verileri

Erzurum'da Eylül ayında 162 ipotekli, 805 diğer yollardan olarak toplam 967 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Eylül ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 34,41 oranında azaldı, diğer yollardan satılan konut sayısı ise yüzde 7,33 oranında yükseliş kaydetti. 2020 yılının aynı döneminde 247 ipotek, 750 diğer yollardan 997 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak - Eylül 2020 Verileri

İlde bu yılın 9 ayında 946 ipotek, 4 bin 948 de diğer yollardan olmak üzere toplam 5 bin 894 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak - Eylül dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 68,55 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 16,1 oranında arttı. Erzurum'da 2020 yılının Ocak - Eylül döneminde 3 bin 8 ipotek, 4 bin 259 diğer yollardan 7 bin 267 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Eylül Ayı Birinci ve İkinci El Satışları

Erzurum'da Eylül 2021 döneminde el değiştiren konutların 416'sı birinci, 551'i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 8,90 oranında arttı, ikinci el satışları ise yüzde 10,40 oranda düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Eylül ayında satılan 997 konutun 382'sibirinci, 615'i ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum Ocak - Eylül Dönemi Birinci ve İkinci El Satışları

Erzurum'da bu yılın 9 ayında el değiştiren 5 bin 984 konuttan 2 bin 183'ü birinci, 3 bin 711'i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 8,08; 2'inci el satışları ise yüzde 24,14 oranında düşüş gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde ilde, 2 bin 375 konut bir, 4 bin 892 konut ise ikinci elden satılmıştı.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları Yüzde 25,8 Arttı

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 18,3 azaldı

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışları 29 Bin 759 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

Diğer Satış Türleri Sonucunda 117 Bin 384 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 767 bin 283 oldu.

İlk El Konut Satış Sayısı 43 Bin 967 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışlarında 103 Bin 176 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Eylül Ayında 6 Bin 630 Konut Satışı Gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. - ERZURUM