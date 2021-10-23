İhlas Haber Ajansı halka arz oluyor

İhlas Holding bünyesinde yer alan 28 yıldır medya alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) halka arz oluyor. İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Hisseler 4,60 TL sabit fiyattan satılacak

İHA'nın halka arzında, Şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Grubun halka açık şirket sayısı 6'ya çıkıyor

İHA'nın halka arzına SPK tarafından onay verilmesiyle birlikte, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya yükseliyor.

İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

28 yıldır hızlı ve güvenilir haberleriyle medyada öncü konumda

28 yıldır Türkiye'nin dünyadaki gözü, kulağı ve sesi olan İhlas Haber Ajansı; deneyimli kadrosu, teknolojik alt yapısı, yaygın haber ağı ve dünyanın önemli başkentlerindeki stüdyolarıyla uluslararası saygın haber ajansları arasında yerini pekiştiriyor.

İleri teknolojiyi kullanarak başta Türkiye olmak üzere 51 ülkeden haber ve görüntü üreten İhlas Haber Ajansı, Türkiye'nin ve dünyanın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasına öncülük ediyor.

Yurt içi ve yurt dışında kadrolu, telifli 850'yi aşkın çalışanıyla İHA; sorumlu yayıncılık ilkeleri doğrultusunda günlük ortalama 300 adet görüntülü, 1.000 adet yazılı haber ve 3.000 adet de fotoğraf içeriği üretmektedir. İHA ürettiği yazılı ve görsel içerikleri televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve çeşitli kurumlardan oluşan geniş bir yelpazede 2.000'den fazla müşterisine ulaştırmaktadır. Halka arz sonrası ajansın yeni yatırımlar ile dünya medya arenasında gücüne güç katması hedefleniyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki personeliyle en son teknoloji kamera, 4.5 G canlı yayın sistemleri ve drone kameralarla haber üretimi ve teknik altyapı hizmeti sağlayan İHA, abonelerine sıcak gelişmeleri high definition (HD) kalitesinde servis ediyor.

İHA, güçlü organizasyon yapısının yanı sıra farklı ülkelerde bulundurduğu stüdyo ve teknik ekipmanlarıyla dünya televizyonlarına canlı yayın hizmeti de veriyor.

Dünya televizyonlarına teknik hizmet sağlıyor

Operasyonel güç, hız ve aktivasyon açısından dünyanın önemli haber ajanslarından olan İHA, abonelerine haber servisinin yanı sıra teknik hizmet de vermektedir.

İhlas Haber Ajansı bu bağlamda; Dağlık Karabağ, Afganistan, Irak, Kosova, Gürcistan, Ukrayna gibi çatışma bölgeleriyle Endonezya'daki Tsunami, Haiti'deki deprem, Japonya'daki deprem ve nükleer sızıntı, Arap Baharı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında dünya televizyonlarına teknik hizmet sağladı.

İHA gelişen olağanüstü olaylarda 28 yıllık tecrübesi ile Japonya'dan ABD'ye kadar, birçok ülkedeki 500'den fazla medya kuruluşuna canlı yayın araçları ve stüdyolarından sinyal ulaştırıyor.

İhlas Haber Ajansı, ayrıca Olağanüstü hal bölgelerinde, sıcak çatışma bölgelerinde, uluslararası toplantılarda ve spor organizasyonlarında da en hızlı şekilde teknik hizmet imkanı sunmaktadır.

Dünya gündemine hakim

Washington, Londra, Berlin, Moskova, Paris, Viyana, Atina, Brüksel, Tahran, Bağdat, Erbil, Kuveyt, Kahire, Dubai, Kabil, İslamabad gibi önemli başkentlerde aktif olarak faaliyette bulunan İHA, dünya gündemini güçlü ağı ve dinamik kadrosuyla en hızlı ve tarafsız bir şekilde abonelerine ulaştırıyor.

Türkiye'de de 81 ilin yanı sıra birçok ilçede bürosu bulunan İHA, güçlü teşkilat yapısı ve tecrübeli kadrosuyla diğer ajanslar arasında öne çıkıyor. İHA, sahip olduğu 34 adet canlı yayın sistemiyle müşterilerine istenilen yerlerden hizmet vermektedir.

Binlerce medya kanalının çözüm ortağı

Ulusal medyanın olduğu kadar yerel ve bölgesel medyanın da haber ihtiyaçlarını, hızlı ve güvenilir şekilde karşılayan İHA, orta ölçekli yayın organlarına da haber ajansı olarak önemli destek vermektedir.

İHA tarafından İstanbul merkez stüdyolarında hazırlanan haber bülteninin yanı sıra kültür programları "İHA TV" Network projesi kapsamında Anadolu da yayın yapan 50 den fazla yerel, bölgesel ve uydu tv kanallarında canlı yayınlanmaktadır.

İHA kurum içerisinde kullandığı birçok yazılımı bünyesindeki AR-GE merkezinde üretmektedir. Bu sayede teknolojik dönüşümü çok yakından takip etmekte, drone ve 4,5 G canlı yayın sistemlerini aktif olarak kullanmakta ve görüntülerini HD kalitesinde daha hızlı abonelerine sunmaktadır.

Güçlü dijital arşiv ağına sahip

Ajans olarak dijital arşive sahip olan İHA, kuruluşundan günümüze kadar elde ettiği 700 binin üzerinde görüntü, 4 milyonun üzerinde fotoğrafı dijital ortamda, İHA arşiv olarak kullanıcılarının kullanımına sunmak üzere çalışmalarını hızlıca sürdürmektedir.

Dünyanın saygın haber ajansları arasında yer alan İHA; profesyonel editör, foto muhabiri, muhabir ve kameraman kadrosuyla Türkiye'de basın sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri olma vasfını büyük bir gururla sürdürüyor. - İSTANBUL