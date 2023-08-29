Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli hedefi fiyat istikrarı - Son Dakika

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli hedefi fiyat istikrarı

Son Güncelleme: 29.08.2023 15:12

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada fiyat istikrarının en önemli öncelik olduğu belirtilerek, "Enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir." denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Fatih Kacır ve Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada fiyat istikrarının sağlanarak, enflasyonda tek hanelerin hedeflendiği belirtildi.

Ekonomi Kordinasyon Kurulu toplandı! Hükümetin önceliği fiyat istikrarının sağlanması

"ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI"

Açıklamada, ilk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesine, makro finansal istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı belirtilerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi Kordinasyon Kurulu toplandı! Hükümetin önceliği fiyat istikrarının sağlanması

"OVP İLE ÜLKEMİZİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLESİ HEDEFLENMEKTE"

Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalar kapsamında etkin ve kararlı adımların atılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bugünkü toplantıda ilk olarak OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte, bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir. Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarımızca alınan tedbirler değerlendirilmiştir."

Ekonomi Kordinasyon Kurulu toplandı! Hükümetin önceliği fiyat istikrarının sağlanması

YOL HARİTASI İŞTİŞARE EDİLDİ

Açıklamada, dış ticarette açık verilen enerji konusunda genel görünümün değerlendirildiği ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, enerjide arz güvenliğini sağlayacak kapsamlı yol haritasının kurul üyeleri tarafından istişare edildiği belirtilerek, ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılmasına yönelik karar alındığını bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli hedefi fiyat istikrarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli hedefi fiyat istikrarı - Son Dakika
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