Manisalı üretici "Biz zehir yetiştirmiyoruz" dedi, çiğ ıspanak yedi

Manisalı ıspanak üreticisi tepkili

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Salihli Ovası'nda zehir yetişmez"

Üretici Osman Akbaş "Pırıl pırıl ıspanak yetiştiriyoruz"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, yaşanan zehirlenme vakaları sonrası yaşanan "ıspanak krizine" tepki göstermek için kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, Giresun'da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberleri sonrası yeni bir kriz yaşamanın eşiğine geldi. Yetiştirdikleri ıspanakları hallere satamadıkları ve bu nedenle fiyatların da düşmesi nedeniyle üreticiler dertli. Son baharın gözde ürünü ıspanak krizi vatandaşı tedirgin ederken, fiyatı ise Salihli Ovası'nda 1-1.5 liraya kadar düştü.

"Biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz"

10 yıllık ıspanak üretici Osman Akbaş, 2 yıldır ıspanak üzerinde yaşanan olaylardan dolayı zarar ettiklerini söyledi. Türkiye gündeminde olan ıspanak zehirlenmelerinden dolayı bu yıl hasadı gerçekleştiremediklerini, yetiştirdikleri ıspanakları satamadıklarını anlatan üretici Akbaş "Bu oyunlara kanmayın, bizim Salihli Ovası'nda yetiştirdiğimiz ıspanaklar gayet sağlıklı ıspanaklardır. İçerisinde herhangi bir yabancı ot, ilaç kalıntısı olmayan, tamamen doğal, saf ve temiz ıspanaklardır. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin, biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz. Yapılan üretici zehir yetiştiriyor haberleri algısına kanmayın. Çünkü kendimizin ürettiği ıspanakları bizler gönül rahatlığı ile yiyebiliyoruz. Bu ıspanaklar zehirli değil, ıspanağı biz 2 yıldır değil, 10 yıldır yetiştiriyoruz" diye konuştu.

"Yetiştirdiğimiz ıspanağı önce kendimiz tüketiyoruz" dedi, çiğ ıspanak yedi

Salihli Ovası'nda yaklaşık bin dekar alan ıspanak yetiştirdiğini anlatan üretici Aydın Turan "Her ne hikmetse biz tam ıspanak hasadına başladığımız zaman bir oyunlar dönüyor. Bu oyun ne oyunu, onu bilmiyorum. Biz yetiştirdiğimiz ıspanakları sağlıklı bir şekilde yiyebiliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri önce kendi çocuklarımıza yediriyoruz, sonra pazarlara sevk ediyoruz. Bu ıspanak zehirli olsa, önce kendimiz zehirleniriz" dedi. Salihli Ovası'nda yetiştirdikleri ıspanakları İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderdiklerini belirten Turan "Bu ıspanakta herhangi bir ilaç kalıntısı yok. Ispanağa attığımız ilaç, domates, patlıcan ve bibere de atılıyor. Zehirli olsa, yetiştirdiğimiz, domates, biber ve patlıcanlarda zehirli" deyip kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi. Tarlada çalışan işçilerden Yıldız Taş ise "Ben 30 yıldır ıspanak işinde çalışıyorum. Her gün evime götürüyorum, pişirip yiyorum. Bazı gün yıkamadan yiyorum yine beni zehirlemedi. Bu ıspanaklar tertemiz" dedi.

"Vatandaş gönül rahatlığıyla yesin"

Ispanak fiyatlarının tarlada 5 liradan, 1-1.5 liraya düştüğünü belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Birileri çıkıp ıspanak zehirli açıklaması yapıyor, maalesef çiftçinin ürettiği ürün elinde kalıyor. Salihli Ovası'nda yetişen ıspanak, inanın Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Çiftçimiz bilinçli üretim yapıyor. Kullandığı ilaçları il ve ilçe tarım ile ziraat odasından bilgi alarak kullanıyor. Ovamızda yetiştirilen ıspanak, sofralarda gönül rahatlığı ile yenebilecek ürünlerdir. Biz bu ıspanağı, çocuklarımız ile birlikte yiyebiliyorsak, tüm Türkiye gönül rahatlığıyla tüketebilir. Biz bu konuda devletimizin çiftçimizin yanında olmasını, bu konunun üstüne gidilmesini, neler dönüyorsa açıklanmasını istiyoruz. Çünkü Salihli Ovası'nda 15 bin dekar alanda ıspanak yetiştiriliyor. Salihli Ovası üreticimiz zehir yetiştirmiyor, pırıl pırıl, gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, tertemiz ıspanak yetiştiriyor" diye konuştu.