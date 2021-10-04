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Su sayaçları artık "drone" ile okunuyor - Son Dakika

Su sayaçları artık "drone" ile okunuyor

04.10.2021 12:03
Su sayaçları artık

İzmir'de, akıllı sayaçlar üreten bir firmanın geliştirdiği teknolojiyle su sayaçları drone yardımıyla okunuyor.

İzmir'de, akıllı sayaçlar üreten bir firmanın geliştirdiği teknolojiyle su sayaçları drone yardımıyla okunuyor.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın Ar-Ge ekibinin yaklaşık 3 yıllık çalışması sonucu şirketin "akıllı sayaçlar"ına yeni bir uygulama eklendi.

Su sayaçlarında uygulanan teknoloji ile sayaçlar 30 saniyede bir radyo frekansı (RF) sinyali gönderiyor. Bu sinyaller drone üzerinde bulunan başka bir cihaz tarafından okunuyor. Yine firma tarafından geliştirilen mobil aplikasyonla drone üzerindeki cihazdan alınan verilerle sayacın bilgilerine ulaşılıyor.

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi illerde pilot olarak uygulanan sistem, Balıkesir'de ise 10 bin konutta kullanılıyor.

1 dakikada 40 sayaç okunuyor

Luna AŞ Su Sayaçları Direktörü Murat Ortaç, AA muhabirine, geliştirdikleri çalışmalarla drone ile su sayacı okumaya başladıklarını belirtti.

Üretimin yapıldığı andan itibaren bu sayaçlara yoğun ilgi olduğunu belirten Ortaç, özellikle yurt dışındaki fuarlarda teknolojinin, standın parlayan yıldızı olduğunu aktardı.

Drone ile sayaç okumanın hem kağıt hem de çok önemli zaman tasarrufu sağladığına değinen Ortaç, "Bir apartmandaki 40 sayacın klasik yöntemle okunması 40 dakika sürerken bu teknoloji ile 1 dakika içinde sayaç okuma tamamlanıyor. Okuduğumuz veriler merkeze iletiliyor ve tüketiciye mesajla faturaya gerek kalmadan iletiliyor." diye konuştu.

Salgın sürecinde kimseyi rahatsız etmeden, kapılarını çalmadan, apartmanın içine girmeden sayaç okuması yaptıklarını dile getiren Ortaç, sayacın kullanımının da hızla yaygınlaştığını ifade etti.

"Kaçak uyarısı da var"

Belediyelerin ve sayacı kullanan hane halkının durumdan memnun olduğunu bildiren Ortaç, "Sayacın bir diğer özelliğinin de kayıp, kaçak, sızıntı varsa tespit ediyor ve bunu size bildiriyor. Böylece su tasarrufuna da katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Drone ile su sayacı okuma teknolojisinin kalabalık kentlerin yanında kırsalda da büyük kolaylık sağladığını ifade eden Ortaç, şunları kaydetti:

"Buralarda büyük bir alanda çok az hane sayısı olabiliyor. Ayrıca kırsal alanda su sayaçları bazen bir kuyuda, bazen bir ahırda bazen de köpek bulunan bir bahçede oluyor. Siz gitmeden drone giderek faturayı okuyor. Bu sayaçların üzerinde optik port da var. Bununla 10 yıl geriye dönük. Kullanımları gün gün kaydediyor. Hedefimiz hem dünyada hem de Türkiye'de bu sayaçların kullanılması yaygınlaştırmak."

Su sayaçları artık drone ile okunuyor
Su sayaçları artık drone ile okunuyor
Su sayaçları artık drone ile okunuyor
Su sayaçları artık drone ile okunuyor
Su sayaçları artık drone ile okunuyor

Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, İzmir, Drone, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Su sayaçları artık 'drone' ile okunuyor - Son Dakika Ekonomi


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