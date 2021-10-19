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TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor - Son Dakika

TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

19.10.2021 11:04
TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun 7'ncisi Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi, kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun tüm Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşma hedefiyle hayata geçiyor.

Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında TOBB ile gerçekleştirilen roadshowun 7'nci durağı Kocaeli'de konuklara Beko 100 Kadın Bayi projesinin detayları aktarıldı.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, "Başarıya çabuk ulaşmak isteyen bir toplumuz, hemen sonuca ulaşmak istiyoruz. Toplumsal olarak baktığımızda neden olmuyor noktasında her birimize başka başka sorumluluklar düşüyor. 'Bu projeyi neden destekliyoruz' dediğimiz noktada da bu projede hem kadını güçlendirme var hem de eğitim var. 'Girişimci kadın nasıl olunur' noktasında da ayakları yere basan bu proje oluşturulurken Arçelik, Beko ve TOBB olarak çok çalıştık. Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında pek çok şehre ulaştık. Her biri bizden çok şey öğrenmiştir. Biz de her bir kentten pek çok kazanım elde ettik." ifadelerini kullandı.

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık da kadınların hayatın her alanında güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Babalık, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, geçmişten günümüze çeşitli proje ve eğitim programlarıyla ekosistemi güçlendirmeye çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerimizle sürdürülebilir bir kalkınma gayreti gösteriyoruz. Bugün burada TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi için bir aradayız. Kadınlarımıza birer Beko bayisi olma fırsatını sunabilme, kadınlarımızın iş hayatına girmesi için cazibe oluşturmasını istiyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve il kadın girişimciler kurullarımızla kadınlarımızın iş hayatında daha etkin yer alması için pek çok seminer ve eğitim programları düzenliyoruz. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz. Kadın girişimcilerimizin daha inovatif ve katma değerli projelerde yer almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizde kadınlarımıza sunduğumuz seminer, yarışmalar ve çalışmalarla girişimcilerimize pek çok fırsat sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da kadın girişimciliği için birçok kadının hayatına dokunmaya ve işlerini geliştirmeleri için destek olmayı sürdüreceğiz."

"Beko Bayii olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını belirterek, "Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Kocaeli'de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Marmara'daki girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları Aralık 2021'e kadar sırasıyla Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya, Karabük ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

Kocaeli Sanayi Odası, Arçelik A.Ş., Kocaeli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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