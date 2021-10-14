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Yılda 500 bin elektrikli ev aletini 11 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

Yılda 500 bin elektrikli ev aletini 11 ülkeye ihraç ediyor

14.10.2021 12:08
Yılda 500 bin elektrikli ev aletini 11 ülkeye ihraç ediyor

Türkiye'nin önemli üretim ve istihdam alanlarından biri olan elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren BND Elektronik, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'ın katkısıyla 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli üretim ve istihdam alanlarından biri olan elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren BND Elektronik, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'ın katkısıyla 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Yurt dışı fuarların büyük ölçüde iptal olduğu 2020 yılında e-ihracatın önemini bir kez daha gördüklerini ifade eden BND Elektronik İhracat Müdürü Burak Demircan, "Bu dönemde hem mevcut müşterileri korumak hem de yeni pazarlara açılıp ürünlerimizi yurt dışına pazarlamamız gerekiyordu. Almanya, Rusya, Romanya, Ukrayna, Mısır, Cezayir, Fas ve Irak'ın yanı sıra TurkishExporter ile de Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'ya açıldık. Böylece toplamda 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından elektrikli ev aletlerine talep topluyoruz ve her yıl 500 bin eve misafir oluyoruz. Önümüzdeki süreçte e-ihracat çalışmalarımıza yoğunlaşıp ihracat hacmimizi artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Elektrikli ev aletleri ihracatı yüzde 45 arttı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2021'in Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayında, elektrikli ev aletleri ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3,6 milyar dolara çıktı. Bu artışta pandemi sonrasında ticaretin olağan seyrine dönmesinin ve dijitalleşen iş süreçlerinin büyük katkısı olduğunu belirten Burak Demircan, "Lojistik süreçlerdeki sıkıntılar ve dünyada ticaretin her anlamda daralması elektrikli ev aletleri ihracatımızı da etkiledi. Bu dönemde e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden yaptığımız çalışmalarla yeni satış kanalları aramayı ihmal etmedik. Halihazırda hem ticaretin normalleşmesi hem de e-ihracat üzerinden yeni satış kanalları keşfetmemiz büyük fayda sağladı" dedi

En büyük talep Avrupa ülkelerinden geliyor

2021'in Ocak-Ağustos döneminde yerli elektrikli ev aletlerine en büyük talep 551 milyon dolarlık ihracat hacmiyle İngiltere'den gelirken, ikinci 383 milyon dolar ile Almanya oldu. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla 328 milyon dolarla Fransa, 262 milyon dolarla İtalya ve 207 milyon dolarla İspanya oldu. Elektrikli ev aletleri ihracatında ilk beşte Avrupa ülkelerinin yer almasını değerlendiren Burak Demircan, "E-ihracat farkındalığı yüksek olan bu ülkeler tüm ihracatçılar için potansiyel barındırıyor. Yakın coğrafyamızda yer almaları ve Türkiye ile farklı sektörlerdeki ihracat iş birlikleri, elektrikli ev aletlerini bu pazarlara sokmamızda elimizi rahatlatıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Yılda 500 bin elektrikli ev aletini 11 ülkeye ihraç ediyor

İstihdam, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılda 500 bin elektrikli ev aletini 11 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yılda 500 bin elektrikli ev aletini 11 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
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