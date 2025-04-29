Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik kesintileri Türkiye\'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar\'dan endişelendiren sözler

Avrupa'yı kaosa sürükleyen elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yapan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak "Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." İfadelerini kullandı.

29.04.2025 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden elektrik kesintisi kabine toplantısı sonrası Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'a soruldu. Bakan Bayraktar yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine de bilgilendirme yaptı.

TÜRKİYE İÇİN ENDİŞELENDİREN SÖZLER

Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak "Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." İfadelerini kullandı.

2015'TE 5 ŞEHİRDE KESİNTİLER YAŞANMIŞTI

Türkiye'de 2015 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır dahil olmak üzere onlarca ildeki elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile bazı illerde 6 ila 12 saatlik enerji sıkıntısı yaşanmıştı. 2015 yılındaki kesintiye doğu ve batı arasındaki hatların bazıların bakıma alınmasından dolayı diğer hatların yoğunluğu taşıyamaması neden gösterilmişti.

İKİ ÜLKEDE KESİNTİLER 20 SAAT SÜRDÜ

İspanya ve Portekiz'de 20 saatten fazla devam eden elektrik kesintisinin neredeyse tamamen giderildiği belirtildi.

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.

Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

PORTEKİZ'DE 6,2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK SAĞLANDI

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.

Dün, İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Sözler, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 199715:
    Yok yaaa. Avrupa ' ya elektrik satıyorduk hani... Sayın bakan sen bilmiyorsun CB na sor o anlatır sana. 156 58 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    Bizde elektrik sıkıntısı olmaz. çaresi bol bol zam yapmaktır.yapiliyorda 140 61 Yanıtla
    onder geldi:
    ramazan bak 18 tane troll senin yorumu beyenmemiş 0 0
  • Serhat Güngörür:
    Nasıl yani eskiden Avrupayla aynı ağa bağlı değildik ne ara aynı oldu 108 22 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Elektrik direğine köpek ile de elektrik kesiliyor, apk hükümeti sayesinde her yokluğa alıştık 67 41 Yanıtla
  • Yunus Emre:
    biz bosa yasiyoruz abi 77 24 Yanıtla
  • beliz2010:
    şimdi elektriğe zam gelir bu bahaneyle 77 23 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bize bişey olmaz bi kutu mum aldım yakar aydınlanırıs 69 19 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    uretimi ayri dagitimi ayri bi garip haller.. kafa hep kapital hep rant hallerinde.. bu iktidar nasil bi capitalist ya.. dilinde Bismillah halka oynarken kafa hep parada.. ureten , aracilar, satisi vs bakin bi arastirin limak mimak ayni elektrigi devlet daha ucuza verebilirken neden limak limaklar var.. bu sirketler kimin.. bi google sorgusu yeter ya da youtube videolari nasil bi kaziklanista simdi okuyup begenmemeye basanlar da baksin sonra begenmiyora bassin. ama bi arastir ya.. 55 15 Yanıtla
  • Osman A:
    Haydaaaaa... 41 9 Yanıtla
  • Okan Büyükbaş:
    Turkiye cumhuriyeti bi erdoganlardan birde bayraktar lardan kurtulmadigi müddetçe her tür sıkıntıları çekmeye mahkumdur 25 15 Yanıtla
  • babasultan:
    Ben şunu anladım Avrupa'da elektrik kesintisini bize örnek gösterip yüklü bir zam çakacaklar .. Yoksa İspanya nere Türkiye nere mk 29 9 Yanıtla
  • Atalay k:
    Ne demek Avrupa sistemine bağlıyız. Bi aciklasaydin 34 4 Yanıtla
  • Ahmet VURAL:
    Ne alaka ne sistemi? Senin taş kömürü ve hidroelektrik santralleri var herhalde bunları avrupada almıyorsun tam tersine Bir bağımlılık var ise kusura bakmayın bakan bey Avrupa bize bağımlı olur 30 6 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    enerji bakanı o koltuğu boşuna işgal ediyor hiç bir şey beceremediği gibi ancak zam yapmasını biliyor . dünya bizi kıskanıyormuş balonu çoktan patladı gitti dışa bağımlılıkta tek ülkeyiz. 28 8 Yanıtla
  • Berdeser:
    Aga avrupa hani bizden elektrik alıyordu ? Biz hiç sir zaman bunların sistemine internet doğalgaz alt yapısı harici dahil olmadık ki. neden böyle bir uyduruk alt yapısına bağlıyız sözleri söylendi medyaya. madem bağlıyız şu projeyi bi gösterin, yarinde tespit yapalım bağlımıyız değilmiyiz diye. 17 2 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    o kadar vergi nere veriyoz 17 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Baştakilere bi halt olmaz .olan halka olur 15 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Sorun yok sayın bakanım Avrupa bizi kıskanıyor yani bizi kıskanan avrupaya bağlıyız ya şimdi bizi daha çok kıskanacaklar ALLAH akıl fikir versin 13 1 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Bu bahaneyle bir zam daha bekleriz. 9 1 Yanıtla
  • Sümeyra Ünal:
    20 saat ne ki 2022 de yagan karda 4 gun elektriksiz kaldi istanbul arnavutkoy bundan korkmadim 7 0 Yanıtla
  • Umut Er:
    avrupanın sisteminden çıkalım. kendi ağımızı kuralım. dışa bağımlılığa son vermek zorundayız ! ! ! 6 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudiler coronadan sonra elektrik kesmeye basladı 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:26
Acun Ilıcalı’ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
Acun Ilıcalı'ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:56:10. #7.13#
SON DAKİKA: Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.