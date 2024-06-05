Enerjide Kaynak Çeşitliliği Artıyor, İthalat Azalıyor

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide son 1 yılda kaynak çeşitliliğini artırmak ve ithalatı azaltmaya yönelik gelişmelerin yanı sıra petrol, doğal gaz ve nükleer enerji alanında birçok ilklerin yaşandığını belirterek, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonuyla yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, enerjide son 1 yıl değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 3 Haziran 2023'te yeni belirlenen kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildiği anımsatıldı.

Son bir yılda enerji talebini karşılamak amacıyla kaynak çeşitlendirmesine gidildiği ifade edilen açıklamada, ithalatı azaltma ve arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atıldığı ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda rekabet gücünü artıracak hamleler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde önemli rol oynayan Sakarya Gaz Sahası'nda üretime odaklı çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilerek, "Filyos'ta günlük doğal gaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. Böylece 2 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabilecek duruma gelindi. Yeni keşifler için Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyularında sondaj çalışmasına başladı. Karadeniz gazı işleme alındıktan sonra ilk ay ısınma dahil ücretsiz, bir yıl boyunca ise 25 metreküp ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Karadeniz gazıyla bir yıl boyunca toplamda 87 milyar liralık devlet desteğiyle doğal gaz bedeli vatandaşın faturasına yansımamış oldu." bilgisi verildi.

Enerjide son bir yılda kaynak çeşitliliğini artırmak ve ithalatı azaltmaya yönelik gelişmelerin yanı sıra petrol, doğal gaz ve nükleer enerji alanında birçok ilklerin yaşandığı belirtilen açıklamada, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonuyla yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gabar'da günlük petrol üretimi 48 bin varili aştı

Petrolün merkez üssü haline gelen Şırnak'ın Gabar bölgesinde Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunun kırıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Açılan 37 kuyudan günlük 48 bin 380 varilin üzerinde petrol üretilmeye başlandı. Yıl sonuna kadar günlük 100 bin varil üretim hedefiyle çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." denildi.

Açıklamada, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığı ve reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandığı ifade edildi.

'Doğal gaz merkezi' hedefiyle ihracatta önemli adımlar atıldı

Doğal gaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda atılan adımlara da değinilen açıklamada, Türkiye'den Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz ihracatına başlandığı ve böylelikle Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan iki Avrupa ülkesine doğal gaz ihraç ettiği belirtildi.

Açıklamada, Iğdır- Nahçıvan doğal gaz hattının temelinin atıldığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Kış aylarında tamamlanması planlanan hat, Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık doğal gaz ihtiyacını Türkiye üzerinden karşılayacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ABD'li şirket ExxonMobil arasında uzun vadeli LNG ticaretine ilişkin mutabakata varıldı. Azerbaycan ile doğal gaz alanında yeni bir işbirliği anlaşması imzalandı. Doğal gaz tedarik anlaşması, 2030 sonuna kadar uzatıldı. Türkmenistan gazının İran, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması konusunda anlaşıldı. TANAP ve Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı'nın kapasitelerinin artırılması ve Avrupa ülkelerine daha fazla gaz iletilebilmesi için ortak çalışma kararı alındı."

Açıklamada, birçok ülkeyle enerji ve madencilik alanındaki ilişkilerin güçlendirildiği, bu kapsamda Cezayir, İran, Irak, Japonya, Venezuela, ABD, Azerbaycan, Gürcistan ve Çin ile önemli işbirlikleri tesis edildiği belirtildi.