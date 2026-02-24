Enflasyonla Mücadele ve İstikrar Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hükümet olarak, enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmamız devam etmektedir. Diğer taraftan finansal istikrarı güçlendirerek reel sektörü daha sağlam bir zemine kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz'ın başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, bazı bakan yardımcıları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Cevdet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, son olarak 29 Mayıs 2025 tarihli toplantıda 2024-2025 Eylem Planı döneminde hayata geçirilen eylemleri ve paydaşlar tarafından yeni dönem eylem planında takip edilmesi gereken hususları değerlendirdiklerini anımsattı.

"Türk lirası cinsinden kredi büyüme sınırına ilişkin istisna kapsamı genişletildi"

Bugünkü toplantıda ise 10 Temmuz 2025'te kamuoyuyla paylaşılan, 2025-2026 dönemini kapsayan YOİKK Eylem Planı'ndaki gelişmelerin ele alınacağını aktaran Yılmaz, açıklanan Eylem Planı'nın 39 maddeden oluştuğunu, bu maddelerden 4'ünün süreklilik arz ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, şubat itibarıyla 9 eylemin tamamlandığını, tamamlanan eylemler de dahil olmak üzere, 26 eylemde yüzde 50'nin üzerinde bir gerçekleşme sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tamamlanan veya önemli mesafe kaydedilen eylemlerimizden bazıları şunlardır; özel sektör temsilcilerimizden gelen taleplerden olan şirketlerin insan kaynaklarıyla ilgili süreç ve operasyonlarında dijital uygulamaların kullanılmasında hukuki güvence sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenleme Meclis'imizde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle iş ilişkisinde yapılacak bildirimlerin yalnızca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine özel sektörün talebi doğrultusunda, 7 Ağustos 2025 tarihli Yönetmelik değişikliği ile KOBİ tanımı güncellenmiştir. Böylelikle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltilmiştir."

Ulusal Sanayi Alanları Master Planı doğrultusunda sanayi alanlarının genişletilmesi çalışmaları kapsamında 13 ilde toplamda 59 bin 19 hektar büyüklüğünde 16 sanayi alanı tespit edilmiş ve bu alanlar Yatırım Alanı olarak ilan edilmiştir. 2025 yılında Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda 81 il için her biri dört alandan oluşan toplam 324 öncelikli yatırım konusu belirlenmiş olup, bunlarla ilgili başvurular alınmış ve değerlendirme sürdürülmektedir. 2026 yılı çağrısı da yine yapılmış durumdadır."

Dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adımı teşkil eden 5G altyapısıyla ilgili mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin, 16 Ekim 2025 tarihinde yapıldığını hatırlatan Yılmaz, 2 Ocak'ta da işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgelerinin verildiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, 25 Kasım 2025'te Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, rüzgar ve güneş enerjisi dışındaki tüm enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesislerinin, kapasite tahsislerinden muaf tutulmuş olduğunu dile getirerek, üretim ve tüketim tesisinin aynı yerde olduğu lisanssız yenilenebilir enerji projelerine başvurularda öncelik tanınmasının sağlandığını kaydetti.

Sanayi tesislerinin çevresel performansının güçlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sistemi'nin Aralık 2025 itibarıyla devreye alındığını vurgulayan Yılmaz, yargıda bilirkişilik sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esasların, 2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı ile birlikte 23 Aralık 2025 tarihinde yayımlandığını ifade etti.

Yılmaz, ihracat finansmanının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda Hazine Destekli Kefalet Sistemi aracılığıyla ihracat finansmanının güçlendirilmesine yönelik 2025'te ihracatçılara sağlanan kredi imkanının 58,6 milyar liraya yükseltildiğini, Küresel Tedarik Zinciri Desteğine ilişkin Genelgede düzenleme yapıldığını, Referans Ticari Faiz Oranları (CIRR) desteğinin kapsamının genişletildiğini bildirdi.

Özellikle ticari olarak yaygınlaşmanın zor olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere fiber altyapının artırılması amacıyla, sabit ve mobil işletmecilere ilave yükümlülükler getirildiği bilgisini paylaşan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konulan Yeni Destek Paketi Kararları ile Türk lirası cinsinden kredi büyüme sınırına ilişkin istisna kapsamı genişletildi. Türk vergi mevzuatının karbon içerikli vergiler bakımından gözden geçirilmesi kapsamındaki teknik düzeydeki çalışmalar tamamlandı. Yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında 3 Kasım 2025 tarihli Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinden yayımlandı. Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin hazırlanması amacıyla teknik düzeydeki mevzuat çalışmaları tamamlandı, ulusal ve uluslararası karbon kredilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla geliştirilecek yerli ve milli bir kayıt sistemi yazılımına yönelik çalışmalar başlatıldı."

"Türkiye, pozitif ayrışan ülkeler arasında yer almıştır"

Cevdet Yılmaz, küresel ölçekte risk ve belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, jeopolitik gelişmeler, finansal dalgalanmalar ve ticaret akımlarındaki kırılganlıkların yatırım kararlarını doğrudan etkilediği aktardı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın öncü göstergelerinin, 2025 yılında küresel doğrudan yatırım akımlarında yüzde 14'lük bir artışa işaret ettiğini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Ancak bu artışın büyük ölçüde gelişmiş ülkeler arasındaki finansal hareketlerden kaynaklandığını, bu işlemler dışarıda bırakıldığında reel artışın yüzde 4 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere yönelen yatırımlarda ise yüzde 2'lik bir gerileme söz konusu. Böylesi bir küresel görünüm içerisinde Türkiye, 2025 yılında kaydettiği yüzde 12,2'lik artışla pozitif ayrışan ülkeler arasında yer almıştır. Ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 13,1 milyar dolara ulaşarak yatırım ortamımıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Sektörel dağılıma baktığımızda, e-ticaret yatırımlarının etkisiyle toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 32'lik payla ilk sırada yer alırken, imalat sektörü yüzde 31'lik payla ikinci sırada, bilgi ve iletişim sektörü ise yüzde 14'lük payla üçüncü sırada yer aldı."

"2026 yılında genel finansal koşulların daha olumlu seyretmesini bekliyoruz"

Yılmaz, bu tablonun, yatırımların üretim altyapısını güçlendiren, ticaret hacmini artıran ve teknoloji kapasitesini yükselten alanlarda yoğunlaştığını gösterdiğini ifade ederek, "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimiz doğrultusunda iklim dostu, dijital, küresel tedarik zinciri odaklı ve bilgi yoğun yatırımları önceleyen bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nitelikli yatırımların payının artması, doğru bir yönelim içerisinde olduğumuzu göstermektedir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi tercih eden yatırımları hem nicelik hem nitelik bakımından daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları paylaştı:

"Hükümet olarak, enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmamız devam etmektedir. Diğer taraftan finansal istikrarı güçlendirerek reel sektörü daha sağlam bir zemine kavuşturmayı hedefliyoruz. İstikrarlı bir ortamda, teknolojik seviyemizi yükselterek, emeğimizin katma değerini ve verimliliğini artırmanın sürdürülebilir büyümenin temel şartı olduğunun bilincindeyiz. Politikalarımızı da bu çerçevede şekillendiriyoruz. 2026 yılında genel finansal koşulların daha olumlu seyretmesini bekliyoruz. Bir taraftan da selektif bir şekilde finansmana erişimi kolaylaştırıcı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Reel sektörümüzün özellikle finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve bu alanda emek yoğun sektörler ve KOBİ'ler başta olmak üzere, gerekli tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan, imalat sanayisi işletmelerine yönelik istihdam koruma odaklı 100 milyar lira büyüklüğündeki yeni finansman paketi ile özellikle KOBİ'lerimizin finansa erişimini daha da güçlendirmeyi amaçlamış durumdayız. Yine İŞKUR tarafından hayata geçirilecek GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) programı ile hem genç istihdamına destek olmayı hem de imalat sanayisindeki emek yoğun işletmelerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımız ile dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirme perspektifi içinde sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YOİKK çatısı altında yürütülen bu çalışmaların, yatırım ortamının güçlenmesine ve reform süreçlerinin kararlılıkla ilerlemesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.