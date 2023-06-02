Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var

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Kavcıoğlu ile yollar ayrılacak, yerine düşünülen 3 isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından gözler yeni açıklanacak Kabine'ye çevrildi. Erdoğan'ın cumartesi günü saat 22.00'de açıklayacağı listede ekonomi yönetimine ilişkin sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetiminin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi düşünüyor. Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor.

Cevdet Yılmaz.

CEVDET YILMAZ'IN DA ADI GEÇİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz'ın adının geçtiği öğrenildi.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Erdoğan'ın ekonomiyi teslim etmek istediği Mehmet Şimşek ile ilgili ortaya atılan iddia ise Ankara kulislerinde deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan.

KAVCIOĞLU'NUN YERİNE 3 İSİM GÜNDEMDE

Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktardı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih.