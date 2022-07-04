Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler - Son Dakika
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Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler

04.07.2022 17:25

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde mera alanlarına ekim yaptıkları tespit edilen çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi. Haklarında ceza kesilen köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" sözünü hatırlatarak cezalarının affedilmesini talep ettiler.

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağılı Doğanay, Ortaköy, Yenidoğan ve Alikan köylerinde yüzden fazla çiftçiye İl Tarım Müdürlüğü tarafından 40 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

ERDOĞAN'IN "EVİNİZİN ÖNÜNÜ BİLE EKİN" SÖZÜNÜ HATIRLATTILAR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer bölgeye giderek cezaların affedilmesi için seslerini duyurmaya çalışan çiftçileri dinledi. Doğanay Mahallesi sakinlerinden Abdullah Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda kurmaylarına 'Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın' talimatını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Televizyonda daha önce Cumhurbaşkanımız 'Bir dekar boş yer kalmayacak, çiftçilerimiz gelir elde edecek' demişti. Ama şu anda köyün tüm çiftçilerine büyük meblağlarda cezalar geldi. Hem de atadan babadan kalan yerlere ektik diye. 60 yaşındayım 120 yıl önceden benim babamın, dedemin ektiği yerler için şimdi mera vasfı diye ceza kestiler. Buralar yeni meradan bozma değil. On yıllardır ekiyoruz. Ben eski muhtarım buraları parsel parsel biliyoruz. Bu cezaların iptalini istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her yeri ekin' sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi

"İKİ YILDIR EKMİYORUM 83 BİN BİN LİRA CEZA KESTİLER"

Sözcü'nün haberine göre bölge sakinlerinden Hüseyin Ali Leylek ise "İki senedir ekmediğim halde sadece bana 83 bin lira ceza kesilmiş" dedi. Yenidoğan sakinlerinden 80 yaşındaki Alişan Aksoy da "Ben 80 yaşındayım. En az 80 yıldır babamın kullandığı tarla. Kadastrodan geldiler bu alanı mera olarak gösterdiler. Tarlalarım ekili de değil. 45 bin lira ceza kesmişler. Ben zaten yaşlıyım, çalışamıyorum. 45 bin lirayı nasıl ödeyeceğim?" dedi.

"MİLLET PERİŞAN DURUMDA"

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşel de "Böyle bir ceza olamaz. Zaten millet perişan durumda. Çiftçi üretemiyor, zor durumda. Mazot gübre, elektrik kaç para olmuş. Ekmek kaç para olmuş… Bu cezaları yazarken bunları düşünen olmamış mı?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her yeri ekin' sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi

VALİLİK'TEN BİR TALEPLERİ VAR

Çiftçilerden Recep Uçak ise Valilik tarafından bir komisyon kurularak alanların mera vasfının olup olmadığının tespit edilmesini istediklerini söyledi. Uçak, "Arazi babamdan bana miras kaldı. Bana da 109 bin lira ceza yazmışlar. Tamamen adaletsiz uygulama. Yapılan, üreten çiftçiyi cezalandırmak. Bizim bu paraları ödememiz mümkün değil, ödeyemeyiz. Masada oturarak ceza yazılmaz. Gelsinler burada komisyon kursunlar. Mera mı, değil mi tespit etsinler" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ VEKİL CEZALARIN AFFEDİLMESİNİ İSTEDİ

Bölgeyi ziyaret ederek çiftçileri dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Eskişehir Valiliği'ne çağrıda bulunarak cezaların affedilmesini istedi. Eskişehir'in önemli miktarda buğday, arpa, pancar üreten bir bölge olduğuna dikkat çeken Çakırözer, şöyle konuştu: "Bir yandan ülkede tahıl sıkıntısı yaşanıyor. Buğday, arpa ithal ediliyor. Hatta ithal edilecek buğday bulunamıyor. Bu yüzden ekmek fiyatı 5 liraya çıktı. Bir yandan ise üreten çiftçiye 'niye ektin?' diye 80 bin, 100 bin, 170 bin lira ceza kesiliyor. Köylülerin neredeyse hepsine ceza gelmiş. Kimi yılardır hiç ekmemiş, kiminin atadan kalma tarlasının ortasına mera demişler ceza kesmişler. Ortada adaletsiz bir uygulama var"

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Görevim son bulabilir' çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Görevim son bulabilir' çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun Çakırözer, Mera Arazilerini Ektikleri Gerekçesiyle Ceza Kesilen Çiftçileri Dinledi: 'İki Senedir Ekmediğim Halde 83 Bin 500 Lira Ceza Geldi. Çakırözer, Mera Arazilerini Ektikleri Gerekçesiyle Ceza Kesilen Çiftçileri Dinledi: 'İki Senedir Ekmediğim Halde 83 Bin 500 Lira Ceza Geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler - Son Dakika
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