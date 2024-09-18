FED\'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin

Ekonomi

ABD Merkez Bankası'ndan (FED) yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı. Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi. FED Başkanı Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı" ifadesini kullandı. FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altınla ilgili yatırımcısını sevindirecek haber geldi.

FED EN SON 2020'DE FAİZ İNDİRMİŞTİ

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti. Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

"EKONOMİK AKTİVİTE SAĞLAM BİR HIZDA GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarıldı. İstihdam kazanımlarının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, enflasyonun FOMC'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "FOMC, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazandı ve istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, FOMC'nin ek ayarlamalar yapmayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendireceği belirtilerek, Komitenin maksimum istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü bir şekilde kararlı olduğuna dikkat çekildi.

FED BAŞKANI POWELL: ENFLASYONA YÖNELİK RİSK AZALDI

Fed Başkanı Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı." ifadesini kullandı.

SÜRPRİZ KARAR SONRASI ALTIN İÇİN SON TAHMİN

Sürpriz kararın altını nasıl etkileyeceği ile ilgili konuşan Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, "Fed piyasayı 50 baz puan ile rahatlatmaya çalışıyor. Bu doların tahmin edilenden daha fazla değer kaybetmesi, ons altının 2700 dolarlara doğru yeniden ivmelenmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde eğer resesyon ön plana çıkarsa bu borsa için olumlu olmaz. Piyasada faiz indirimi ile canlılık olacak şeklinde olumlu yorumlanma olursa borsa buna pozitif tepki verebilir" dedi.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ

Baydar gram altında uzun vadede 3 bin TL seviyelerinin görüneceğinin altını çizerek, "Teknik anlamda ufak tefek dalgalanmalarla gram altında yukarı trend devam edecektir. Gram altında yıl sonu için 3 bin TL hedefi korunuyor. Orta Doğu'da yeni sıcak gelişme olması durumunda, İsrail'in siber saldırılarının bölgede sıcak teması artırması riski olduğu için bu konuda bir olumsuz gelişme olursa 3 bin TL hedefi çok kısa sürede de gerçekleşebilir, bu piyasanın daha agresif olması anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

"ALTIN HALA AVANTAJLI"

Ekonomist Hikmet Baydar şöyle devam etti: Böyle ortamlarda altın hala avantajlı görünüyor. Emtialar yukarı gidebilir. Borsalar bu durumda yükselebilir, ancak resesyon kaygıları ön plana çıkarsa bu borsa için iyi olmaz.

DOLARIN KÜRESEL ÇAPTA GEVŞEMESİ İÇERİDE DOLAR/TL'Yİ NASIL ETKİLER?

Dolar küresel çapta zayıflamaya devam ediyor. Bu pariteler karşısında doların zayıflamasına yol açar. Euro/dolar paritesi 1.11 seviyelerinde. Pariteler karşısında dolar değer kaybedeceğine göre TL karşısında da gevşeme olabilir. Dolar/TL'de aşağı sinyalleri hala var ancak düşüş sınırlı kalıyor. Şu an dolar/TL'de seyir yatay gidiyor. Her iki tarafa da hareket edecek gibi ancak global konjonktürde doların düşmesini sağlayacak bir ortam var. Böyle bir ortamda dolar/TL'nin düşmesi gerekiyor."