GAPSHOES Fuarı Gaziantep'te - Son Dakika
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Ekonomi

GAPSHOES Fuarı Gaziantep'te

36. GAPSHOES Fuarı, 3-6 Aralık'ta Gaziantep'te 300 firma ve 1100 marka ile düzenlenecek.

28.11.2024 12:17
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36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 3-6 Aralık'ta Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği (TAYSAN) tarafından gerçekleştirilecek fuarda, Suriye, Irak, İran, Rusya, Özbekistan, Cezayir, Hindistan, Dubai ve Çin'den katılımcılar yer alacak.

300 firmanın ve 1100 markanın temsil edileceği fuar, Adana, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Samsun ve Çorum'dan gelen ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş, emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri ve toptancıların ürünleri sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ayakkabı sektöründe lider şehirler arasında yer aldığını belirtti.

Ünverdi, sektörün daha da gelişmesi için çaba sarf ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Fuarlarımızdaki etkileşimle markalaşma, tasarım, ürün geliştirme konularında daha hızlı mesafe kat edeceğimize inanıyoruz. Yürüttüğümüz proje ve faaliyetlerle sektörü hak ettiği imkanlara kavuşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda, geleneksel hale gelen GAPSHOES Fuarı'mızın 36'ncısını düzenlemekten de büyük mutluluk duyuyoruz."

Akort Fuarcılık Başkanı Hülya Akkaya da ülkenin kalkınmasında en önemli faktörün sanayi olduğunu belirterek, fuarların da bu anlamda ülkeye önemli katkıları olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

gaziantep, Gapshoes, Ekonomi, İhracat, Turizm, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAPSHOES Fuarı Gaziantep'te - Son Dakika

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