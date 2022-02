Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu ödülleri sahiplerini buldu

Turkcell'in başlattığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin İklim Fikir Maratonu ödül töreni, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadın istihdamında Türkiye'deki önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, İklim Fikir Maratonu ile farklı bir boyut kazandı. Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde gerçekleşen, iklim değişikliğine yönelik teknolojik çözümlerin yarıştığı Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu'nun ödül töreni düzenlendi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ev sahipliğinde gerçekleşen törene; projede önemli desteği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TOBB Başkanı Dr. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Figen Kılıç katıldı.

Kadınların teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek için kurgulanan yarışma kapsamında, adaylar iklim değişikliğine yönelik çözüm sunan yenilikçi fikirler geliştirdi. Jürinin değerlendirmesiyle belirlenen ve ilk üçe giren yarışmacılara ödüllerini Emine Erdoğan verdi.

Törende, jüri değerlendirmelerinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler açıklandı. Finali ilk sırada TeknoTeam projesiyle Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay tamamladılar. İkinci sırada Mapla projesiyle Merve Atalay, üçüncü sırada ise CH+.ai projesiyle Fatma Aouani Çöpoğlu yer aldı.

Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışmasında 'Enerjinin Verimli ve Yenilenebilir Kullanımı', 'Atık Yönetimi', 'Karbon Ayak izi Yönetimi' ve 'Sürdürülebilir Tarım' temalarında geliştirilen fikirler yarıştı. Adaylara ayrıca ön değerlendirme sürecinde iklim değişikliği eğitimi de verildi.

Turkcell ve TOBB tarafından atanan mentorlardan yarı final süreci boyunca projeleri için teknoloji ve girişimcilik alanlarında özel danışmanlık desteği alan yarışmacılar, aynı zamanda özel eğitim toplantılarına katılarak yapay zeka ve bulut yazılım teknolojileri, iklim değişikliği çözümleri, fikirleri iş modeline dönüştürme ve etkili sunum teknikleriyle ilgili konularda uzman konuşmacılardan eğitimler aldı.

İklim değişikliğine teknolojik çözümler

Maraton boyunca aldıkları eğitimlerle fikirlerini geliştiren yarışmacılar, önerdikleri yenilikçi projelerini TOBB ve Turkcell yöneticilerinden oluşan jüriye sunarak yarı final sürecini tamamladı. Mentorların katkılarıyla fikirlerini geliştiren yarışmacılardan gelen 5 proje, ayrıntılı değerlendirmeler sonunda finale kaldı. Atıklardan doğada çözünebilir plastik üretiminden karbon ayak izini azaltmaya yönelik oyunlaştırılmış mobil yazılıma, tekstil atıklarını geri dönüştürerek yeniden modaya kazandıracak mobil uygulamadan biyogaz tesislerinin verimliliğini artıracak yapay zeka tasarımına kadar geniş yelpazede çözümler üreten fikirlerden oluşan projeleri titizlikle inceleyen jüri, finalde ödül kazanan üç yarışmacıyı belirledi.

Emine Erdoğan: "Yeşil ekonomiye geçiş, ancak kadınların yüksek orandaki katılımıyla mümkündür"

Törende konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "İklim değişikliği, hayatımızın her alanını etkiliyor. Ekonomi, teknoloji, tarım, gıda, su kaynakları, sağlık ve turizm gibi alanlar bu etkiden büyük oranda payını alıyor. 21'inci yüzyılda ekonomi, kalkınma ve enerji gibi alanlar, ağırlıklı olarak çevre politikalarıyla şekillenmek zorunda. Çünkü insanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Özellikle kadınların bu sürece katılmalarını çok önemsiyorum. Doğanın bozulmasından ve olumsuz çevre koşullarından tüm dünyada en çok kadınlar etkileniyor ama aynı anda, fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olan da yine kadınlardır. Dolayısıyla yeşil ekonomiye geçiş, ancak kadınların yüksek orandaki katılımıyla mümkündür. Kadınlar, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevredeki hayati rollerinin farkına vardıkça dünyanın günden güne iyileşeceğine inanıyorum. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, bugüne kadar birçok kadının hayatını değiştirdi. Kadınların yarışmaya gönderdiği bunca proje beni ümitvar kıldı. Kadınların teknoloji dünyasına 'tasarlayanlar' olarak katılması için uzun zamandır büyük emek veren Turkcell'e, TOBB'a ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'na şükranlarımı sunuyorum. Derece alan almayan tüm proje sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her projenin bir gün mutlaka hayata geçmesini ve insanlığın yaşanabilir bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu çabanın meyvesini güzel bir gelecek olarak toplayacağız".

Derya Yanık: "Projeyle, kız çocuklarının Geleceği Yazan Kadınlar'a dönüşmelerini istiyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı konuşmada, "Teknolojinin hızlı gelişmesinin doğurduğu imkanlar, hepimizi doğrudan etkiliyor. Bu noktada bizlerin de sosyal adaleti ve toplumsal refahı sürdürebilmek adına yeni stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların bu alanda da ve bilgi üretim süreçlerine dahil olmasının büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. İşte Geleceği Yazan Kadınlar Projesi bu aşamada daha da kıymetleniyor. Dünyada okuryazarlık sayısı itibarıyla bile kız çocuklarının son derece geride, dezavantajlı olduğu bir durumda biz, günümüz Türkiye'sinde Geleceği Yazan Kadınlar projesini oluşturuyoruz ve Geleceği Yazan Kadınlar'a dönüşmelerini istiyoruz. Bunun, hepimizin burada bulunan ve bulunmayan pek çok paydaşın ama her şeyden önemlisi Cumhurbaşkanımızın ve çok kıymetli Hanımefendinin kadınlara inanmasıyla, onları hayatın her alanında; sosyal hayatta, siyasal hayatta, eğitim hayatında, istihdam hayatında görmek istemeleri ve bunu teşvik etmeleriyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin hayatın her alanına sirayet ettiği bu dönemde, iyi bir uygulama örneği olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen TOBB, Turkcell ve Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü grubuna teşekkür ediyorum. Şimdiden geleceği yazmaya başlayan, öncü çalışmalarıyla ödül kazanan kadınları gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Bülent Aksu: "Kadınların ekonomik hayata katılımları, daha güçlü bir toplumun inşası için önem arz ediyor"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, törende yaptığı konuşmada kadınların teknolojideki önemine değinerek şunları söyledi: "Kadınların tüm yetkinlikleri ile ekonomik hayata katılımları, daha güçlü bir toplumun inşası için önem arz ediyor. Biz de şirket olarak, ürettiğimiz toplumsal faydayı çoğaltmak ve yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı projeler geliştirmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinde kadınların her zamanki gibi kilit bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu nedenle hem kadınların teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek hem de bu desteğin faydalı bir amaca hizmet etmesi için başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu kapsamında, Türkiye'nin dört yanından yüzlerce başvuru aldık. Teknolojiye ilgi duyan ve yenilikleri çok iyi biçimde kullanan kadınlar, iklim değişikliği ana başlığı altında birbirinden değerli projelere imza attılar. Bu vesileyle yarışmaya ilgi gösteren tüm kadın yarışmacılarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren Hüsne Temur, Nimet Özmeral, Semanur Erbay, Merve Atalay ve Fatma Aouani Çöpoğlu'nu yürekten kutluyorum" dedi.

Şirketin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili verdiği taahhütlere de değinen Aksu, "Bu doğrultuda pek çok ulusal ve uluslararası inisiyatifin içinde yer alıyoruz. Üyesi olduğumuz uluslararası platformlardan GSMA'in İklim Değişikliği Dijital Beyanı, Power Youth inisiyatifleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), BM'nin Kalkınma Programı 'Business Call to Action' (UNDP BCTA) Programı ve BM'nin Kadını Güçlendirme Projesi (UN WEP) imzacısı ve destekçisiyiz. Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu da bu taahhütlerimizi destekleyen projeler arasında yer alıyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın temel yapıtaşıdır. Bu dönüşüm, bir yandan ülkelerin emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürünler, yeni hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasını ve yeni iş modelleri kurgulanmasını sağlayacak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı. Bu anlamda ülkemizde her sektörde, her alanda yenilikçi ve bu dönüşüme katkı sağlayacak fikirlere ihtiyaç duyuyoruz. Yeşil dönüşüme yönelik yenilikçi fikirlerin yarıştığı, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell iş birliğinde yürütülen Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışmasını çok önemsiyorum. Projeleri ile katılan, fikri destek veren bütün kadınları kutluyorum" dedi.

Turkcell tarafından verilen birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL'lik ödüllerin yanı sıra dereceye giren yarışmacılara fikirlerini hayata geçirebilmeleri için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından girişimcilik mentorluğu da sağlanacak. Ayrıca ilk üç finaliste Ankara'da bulunan TOBB ETÜ GARAJ Kuluçka Merkezi'nde altı ay boyunca ücretsiz ofis ve altyapı hizmeti, ücretsiz eğitim ve yatay-dikey mentorluk desteği verilecek. - İSTANBUL