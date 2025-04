Genç yetenekleri iş dünyası ile buluşturan OKAF\'25\' başladı

"Kariyerin İçin Bir Başlangıç Noktası: Harekete Geç" sloganıyla yola çıkan ve genç yetenekleri iş dünyasının temsilcileri ile buluşturan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25'), yoğun katılımla başladı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Sevgili öğrenciler, bu sene OKAF 2025'te yapay zeka, büyük veri analizi ve dijital pazarlama gibi geleceği şekillendiren alanlarda hazırladığımız özel atölyeler sayesinde sektör liderleriyle buluşarak, teorik bilgilerinizi pratiğe dökme ve geleceğin dijital dünyasında öne çıkmanızı sağlayacak yetenekler kazanma fırsatınız olacak. 170'i aşkın firma ve kurumla el ele vererek sizlere staj, iş ve mentorluk fırsatları sunuyoruz. Sadece dinleyeceğiniz paneller değil, bizzat katılacağınız atölyeler, gerçek iş görüşmesi simülasyonlarıyla sadece CV'nizi değil, hayat yolculuğunuzu zenginleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik için tutkulu, çevreye karşı duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir nesil olarak, geleceği değiştirecek olan sizsiniz. Biz, bu yolda yanınızdayız. Konfüçyüs, 'Başkalarına vereceğin en değerli hediye, kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardım etmektir' demiştir" dedi.

Vali Orhan Tavlı: "Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, Samsun Yüzyılı yapmak için mücadele veriyoruz"

İl genelinde yapılan yatırım ve çalışmalar ile Samsun'u olduğundan daha iyi bir noktaya çekmeye çalıştıklarına değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'umuz siz kıymetli iş dünyamız ve sevgili gençlerimiz için de sunduğu yatırım, üretim, istihdam ve katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat odaklı büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayan bir merkez. Aynı zamanda genç, yetenekli ve kalifiye işgücü kapasitesiyle de bölgemizin, ülkemizin, Kuzey Anadolu'nun da en önemli yatırım ve üretim merkezi olarak da dikkat çekmektedir. Hepimizin bildiği üzere; Türk Savunma Sanayii'nin dünya markası, milli gücümüz Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., ilk etapta başlayacağı 2 milyar TL'lik yatırımla Milli Savunma Bakanlığımızın ve savunma sanayiine ihtiyaç duyan diğer ülkelerin ve firmaların ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri Samsun'umuzda üretmeye başlayacak, bu konudaki fabrika kurulum çalışmaları da başlamıştır. Aynı şekilde, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da müjdesini verdiği, Samsun'umuzda başlayacak olan ulusal ve uluslararası yatırım anlamında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir projenin de Samsun'umuzda, Karadeniz'imizde ve Kuzey Anadolu'muzda başlayacak olmasının da onurunu ve bahtiyarlığını yaşadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizin ve dünyanın geldiği noktada artık bu tür yatırımlar sadece sanayi yatırımı değil aynı zamanda teknolojik yatırımlar diye düşünüyoruz. 10 tane organize sanayi bölgemizde hem üniversitelerimizle hem iş dünyamızla hem de özellikle üniversitelerimizin öğrenci kulüpleriyle birlikte iş birliği yapılması talimatı yönetim kurulumuzda alınmıştır. Gençlerimizin her alanda yapacağı çalışmalara Samsun'daki organize sanayi bölgelerimizin her türlü maddi ve manevi destekleri vereceklerini özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Cumhuriyet'imizin ikinci asrını daha önce de sık sık ifade ettiğimiz gibi Türkiye Yüzyılı'yla birlikte Samsun Yüzyılı, Karadeniz Yüzyılı, Kuzey Anadolu Yüzyılı yapmak üzere bölgemizdeki Valiliklerimiz, belediye başkanlıklarımız, üniversitelerimiz, odalarımız, tüm paydaşlarımızla birlikte gayret ediyoruz, mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Şehrimiz büyük ve önemli yatırımlarla anılacak, büyüyecek, daha ileri gidecektir"

Samsun'un büyüyerek daha ileri gideceğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Üniversitelerimizin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, meslek odalarının bir araya geldiği bu organizasyon; öğrencilerimizin iş dünyasını yakından tanımalarına, kariyer yolculuklarını bilinçli şekilde planlamalarına ve istihdam edilebilirliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacak. İki güzide üniversitesi, kalkınma ajansları, teknoparkları, KOSGEP, TKDK gibi kuruluşları, sayıları, üretim alanları ve büyüklükleri gittikçe artan Samsun'umuzu üretim üssü haline getiren OSB'leri, genç ve dinamik nüfusu ile Samsun'umuz çok büyük bir potansiyele sahip. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu potansiyeli doğru değerlendirmek, gençlerimizin üretim süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak, istihdam imkanlarını arttırmak ve onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim şehri olan Samsun'umuzda her bir gencimizin, her bir öğrencimizin potansiyeline inanıyor; daha donanımlı, daha bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için emirlerinde olduğumuzu ve her bir genç kardeşimizle gurur duyduğumuzu ifade etmeyi bir borç biliyorum. Samsun'umuz; üreten, gelişen, vizyoner bir şehir. Lojistik imkanları, kara, deniz ve hava ulaşımı, genç nüfusu, güçlü altyapısı, nitelikli iş gücü, sektörel çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle bölgenin lideri, ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri. Mevcut savunma sanayii şirketlerinin yanı sıra Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun şehrimizi yapacağı yeni yatırımlar başka firmaların da şehrimize gelmeleri için önemli bir işaret fişeği özelliğindedir. Yine otomotiv sanayi ve teknolojisine yönelik OSB'lerimizde mevcut yatırımlara ilave olarak hayata geçen yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sanayi Teknoloji bakanımız Fatih Kacır tarafından ifade edilen Uzak doğulu firmaların şehrimizi yüksek teknolojiyle buluşturmasının önemli bir yapı taşı olmuş olacaktır. Böylece şehrimiz büyük ve önemli yatırımlarla anılacak, büyüyecek, daha ileri gidecektir" şeklinde konuştu.

Rektör Aydın: "Öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında destek olmayı bir görev olarak görüyoruz"

Tüm öğrencilerin kariyer hedeflerinde yardımcı olmayı hedef olarak gördüklerinin altını çizen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "180'den fazla kurum ve kuruluşun yer aldığı bu büyük organizasyonda bulunmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu etkinlik; yalnızca üniversite öğrencileri için değil, tüm katılımcılar ve sektör temsilcileri için de önemli bir buluşma noktasıdır. Aynı zamanda; eğitim ve kişisel gelişim alanlarında da eşsiz deneyimler sağlamaktadır. Bu yıl da OKAF'25; her bölümden öğrenci ve mezuna yönelik iş ve staj imkanları, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, kariyer söyleşileri ve kurum tanıtımları gibi çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü olarak; üniversitemizin kariyer gelişimi, öğrenci istihdamı ve iş dünyasıyla olan ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizim için her bir öğrencimiz; geleceğin teminatı ve ülkemizin ilerlemesi için büyük bir potansiyeli temsil etmektedir. Onların eğitim yolculuklarında yanlarında olmayı, rehberlik etmeyi ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında destek olmayı bir görev olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise "Fuarımız sektör temsilcilerinin ve öğrencilerimizin buluşması açsından çok önemlidir. Bu buluşmanın verimli geçeceğini düşünüyorum. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim, fuarın hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Açılış töreninde ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve KATÜ Rektörleri de konuşarak fuarın hayırlı olmasını diledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuar iki gün açık kalacak. - SAMSUN