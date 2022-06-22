Habermetre 13 - 19 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri

" Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasına göre, Türkiye İhracat Şampiyonu Ford Otomotiv olurken, onu sırasıyla Toyota Otomotiv,TÜPRAŞ, Kibar Dış Ticaret ve Vestel Ticaret takip etti.

Disney Plus'ın lansman gecesine Tarkan damga vurdu

Türkiye'de yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney Plus için Haliç'teki Tersane İstanbul'da bir lansman düzenlendi.Davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı. Gecede sahneye çıkan Tarkan ise hem şarkılarıyla hem danslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Migros, online yemek siparişi sektörüne adım attı

Migros, Migros One ile online kanaldaki hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Macroonline ve Tazedirekt hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One, Migros Yemek ile online yemek sektörüne de adım attı. İlk olarak İstanbul Ataşehir'de yemek servisine başlayan Migros Yemek, temmuz ayı itibarıyla İstanbul'un büyük bir bölümü, Ankara ve İzmir'de hizmet verecek.

Yıldız Holding ile UN Women kadın girişimciliğini desteklemek için güçlerini birleştirdi

Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık alanında faaliyet gösteren Kadın Platformu ile öncü uygulamalara imza atan Yıldız Holding, bu girişimlerini Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) aracılığıyla küresel ölçeğe taşıyor. Holding, kadın girişimciliğini ve kadınların tedarik zincirinde aktif rol almasını teşvik etmek üzere UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi ile iş birliği anlaşması imzaladı. İmza töreninde Yıldız Holding'i Yönetim Kurulu Üyesi ve GODIVA'nın CEO'su Nurtaç Ziyal Afridi temsil etti.

Kibar Holding'de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları sürüyor

Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayanan yenilikçi insan kaynakları uygulamaları kapsamında, yasalar çerçevesinde 5 gün olan babalık iznini 14 güne çıkarırken, yeni ebeveyn olan ve askere gidecek çalışanlara yönelik mentorluk ve psikolojik destek uygulaması başlattı.

Gilead, Hepatit ve HIV alanlarında geliştirdiği ilaçları Türkiye'de üretmeye başladı

Gilead Sciences, Türkiye'deki yatırım taahhüdünün ardından yerli üretime başladı. Global biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences'ın devletin stratejik yerli üretim öncelikleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle en yenilikçi ve hayat kurtaran Hepatit ve HIV ilaçlarını üretme kararı aldığı Türkiye, dünyadaki en yeni üretim merkezlerinden biri oldu. Pharmactive İlaç iş birliğiyle, Türkiye için Türkiye'de vizyonuyla yerli üretime başlayan Gilead, bu yatırımla Türkiye cirosunun yaklaşık %70'ini Türkiye'de üretir duruma gelmeyi hedefliyor.

SBTi, Abdi İbrahim'in emisyon azaltım taahhütlerini onayladı

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi), iki yıllık yoğun bir çalışma ve zorlu denetim süreçlerinin ardından Abdi İbrahim'in HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında karbon ayak izini azaltmak için verdiği taahhütleri onayladı. Abdi İbrahim, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) imzacısı olan ve taahhütleri onaylanan ilk ve tek Türk ilaç şirketi oldu.

ING Türkiye'den "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri" araştırması

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşirken, bu oran son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En çok tercih edilen tasarruf aracı yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve BES oldu. Hanelerin yüzde 82'sinde erkeklerin finansal kararlardan paylaşımlı olarak sorumlu olduğu görülürken, kadınlarda ise bu oran yüzde 41. Araştırmaya katılan ve bankacılık hizmeti alanların yüzde 85'i ise internet ya da mobil bankacılığı kullandığını söylüyor. Erkeklerde yüzde 60 ile kredi kartı kullanımı daha yüksekken, kadınların yüzde 85'i nakit ödemeyi tercih ediyor.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nda üst düzey atama

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Saadet Alpago, Renault Group Türkiye'nin Kurumsal İletişim Direktörlüğüne atandı. Nissan'da Saadet Alpago'dan boşalan koltuğa ise, Umut Kır atandı. Temmuz ayı itibariyle Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak yeni görevine başlayacak Umur Kır, 2021 yılından bu yana Nissan Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev alıyordu.