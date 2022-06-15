HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı Açıklaması

15.06.2022 12:30
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçen yıl imzalanan protokolle ÇAYKUR'daki geçici işçilerin daimi kadrolara alınabilmesi konusunda çalışma başlatılması ve bu çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması konusunda prensip kararı aldıklarını söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçen yıl imzalanan protokolle ÇAYKUR'daki geçici işçilerin daimi kadrolara alınabilmesi konusunda çalışma başlatılması ve bu çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması konusunda prensip kararı aldıklarını söyledi.

Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Rize Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye'de sendikal harekette kadın ve erkeklerde temsil hakkına büyük önem verdiklerini belirtti.

ÇAYKUR'da HAK-İŞ yetki almadan önce çalışma şartlarının zor olduğunu dile getiren Arslan, yetki aldıktan sonra mevsimlik işçilerin şartlarının iyileştirilmesi için mücadele başlattıklarını ve geçici işçilerin çalışma sürelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle artırdıklarını ifade etti.

Arslan, bazı iş kollarında bir yılı doldurmadan ayrılan işçinin sorunlarını çözmenin de HAK-İŞ'in görevleri arasında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl imzalanan protokol ile geçici işçilerin daimi kadrolara alınabilmesi konusunda çalışma başlatılması ve bu çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması konusunda prensip kararı aldık. Önümüzde kısa bir dönem var. İnşallah bu dönem içerisinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor. ÇAYKUR'da kadrolu işçi sayımız hızla azalıyor, geçici işçi sayımız artıyor. Öyle bir noktaya geliyoruz ki kadrolu işçilerin yapacağı işler yapılamaz noktaya geliyor. Bu konuda hükümetimiz ile görüşmelerimiz devam ediyor."

Alım kampanyası bittikten sonra geçici işçilerin başka bir iş yerinde çalışma imkanı olmadığını belirten Arslan, "İşten çıktıktan sonra işsizlik ödeneğine başvuramıyor. Çünkü hizmet akdi devam ediyor. Çalışmak istese bile başka bir kurumda sigortalı çalışmak isterse iş akdi feshedilmiş oluyor. O nedenle sigortalılık süresini doldurma şansı olmuyor. Bu konuyu da bakanlık ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Arslan, yaş çay fiyatının ve mevsimin iyi gitmesinin ÇAYKUR'un geleceği açısından olumlu olduğuna işaret ederek, "Vatandaşın ÇAYKUR'a güveni artmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, şartlar ne olursa olsun bölgenin bir çay bölgesi olduğunu, burada çayın her şey olduğunu çok iyi bildiği için bu konudaki hassasiyeti, dirayeti, kararlılığı bölge insanının umutlarını yeşertiyor ve geleceğe taşıyor." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin önemli yatırımları arasında yer aldığına dikkati çeken Arslan, "Türkiye'nin büyük bir gururu. Dünyada 5 tane deniz dolgusu ile yapılan havalimanı var ve ikisi Karadeniz'de. Bu ülkenin kaynaklarını ve imkanlarını nasıl ülke insanına geri döndürdüğünün en tipik göstergeleri." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Mehmet Alaca yeniden Hizmet-İş Sendikası Rize Şubesi Başkanlığa seçildi.

YORUMLAR
500
Şırnaklı sporcular Türkiye birincisi Şırnaklı sporcular Türkiye birincisi Çukurca rafting takımı Türkiye 3'ncüsü oldu Çukurca rafting takımı Türkiye 3'ncüsü oldu
Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Türkiye, Hak İş, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 18:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement