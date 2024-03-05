Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ortalamalarına ulaşırsa, milli gelir yüzde 20 daha yüksek olur"

Ekonomi

Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Şimşek, "Kadınların iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasındayız. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ortalamalarına ulaşırsa milli gelir yüzde 20 daha yüksek olur" derken, Bakan Göktaş ise, "Kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, Şişli'de bir otelde saat 15.00'de gerçekleşti. Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile birlikte çok sayıda kadın girişimci ve davetli katıldı. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın mesajlarının salondaki davetlilere okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kadınların iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasında olduklarını belirterek, bu anlamda finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedeflediklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına inandığını ifade etti.

"Kadınların iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasındayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasına, "Türkiye ekonomisinin potansiyelini gerçekleştirmesinin tek yolu kadınlarımızın çok daha aktif bir şekilde hem iş hayatında girişimci ve çalışan olarak bulunmalarına bağlıdır. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajında; kadınların işgücüne katılım oranının son 20 yılda yüzde 20'den yüzde 36'ya çıktığı ifade edildi. Çok değerli, anlamlı bir ilerleme ama yeterli değil. OECD ülkelerinde kadınların iş gücüne katılım oranı ortalama yüzde 66. Eğer Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ortalamalarına ulaşırsa Türkiye'nin milli geliri 20 puan yani yüzde 20 daha yüksek olur. Dolayısıyla kadınların iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasındayız" ifadeleriyle başladı.

"Finansal okuryazarlık arttıkça, kadınlarımızın ekonomik özgürlüğe ulaşma yolunda ilerleme sağlaması mümkündür"

Bakan Şimşek kadınların iş gücüne katılımında finansal okuryazarlığın önemine değinerek, "Kamu bankalarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK kadın girişimcilerimizin yanında. KOSGEB yeni kadın girişimcilere 200 bin lira, mevcut kadın girişimcilere ise 300 bin liraya kadar kredi sunuyor. Halkbank ise 220 bin kadına 60 milyar liraya yakın bir kredi imkanı sunmuş. Bu gerçekten çok önemli. Kadınları istihdam eden işletmelerin 24 ile 54 ay arasında SGK primlerini Hazine olarak karşılıyoruz. Kadın çalışanlarına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti çok önemli. Eğer bir işveren kendi çalışanlarına kreş hizmeti sunarsa oradan elde ettiği geliri, vergiden indirme imkanı sağlıyoruz. Kadınlarımızın finansal okuryazarlığı da çok değerli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK (Sermaye Piyasaları Kurumu) çok güzel bir çalışma başlattı. 800 bine yakın kadına finansal okuryazarlık eğitimi vermek üzere bir iş birliği başlattılar. Finansal okuryazarlık arttıkça, kadınlarımızın ekonomik özgürlüğe ulaşma yolunda ilerleme sağlaması mümkündür" şeklinde konuştu.

"Kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedefliyoruz"

Kadınların iş gücüne katılım oranlarını artırmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Mahinur Özdemir Göktaş da, "Hayatın her alanında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, sağlıklı ve güçlü bir toplumun teminatıdır. Eğitimden sağlığa, çalışma hayatından siyasete, teknolojiden bilişime ellerinin değdiği her alanı bereketlendiren kadınlar Türkiye Yüzyılı'nın da mimarları olacaktır. Bu anlamda, kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın-erkek eşitliğini sağlamak en asli vazifemizdir. Bu kapsamda, son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve refahının artırılmasında önemli kazanımlar elde ettik. Kalkınma planıyla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

"Kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız"

Bakanlık olarak kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılabilmeleri için yapılan çalışmalardan bahseden Göktaş, "Bu kapsamda, kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Çünkü, bugün girişimci kadınlar, istihdam hazırlama potansiyelleriyle sadece kendi hayatlarını değil, aynı zamanda çevrelerini ve toplumu da olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle, ülkemizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kadın girişimci sayısını artırmak büyük bir önem arz ediyor. Kadının güçlü bir birey olarak toplumda var olabilmesi, ancak ve ancak kadın-erkek eşitliği sağlanmış bir çalışma hayatıyla mümkündür. "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. Bu seminerlere 2018 yılında başladık ve bugüne kadar 751 bin kadına destek olduk. "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz. "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. Mühendis olmak isteyen kız öğrencileri desteklemek ve mesleğin önde gelen isimleri haline gelmelerini sağlamak amacıyla "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi"ni yürütüyoruz. Çok yakın bir zamanda uygulamaya koyacağımız "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile de kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına inanıyoruz"

Kadının toplumdaki yerinin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Kadın aile ve toplumun temel direğidir. Kadınlar, toplumu ilmek ilmek işleyen birer sanatkar. Tarihimizin her döneminde bizlere ışık tutan, yol gösteren öncü kadınlar olmuştur. Kadının içinde olmadığı, yer bulmadığı hiçbir ekonomik, kültürel ve siyasal hareket başarıya ulaşamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi "Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına" yürekten inanıyoruz. Bu inançla kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Girişimci kadınların üretime daha aktif katılmalarını sağlayacağız" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmalardan sonra "Üreten Kadınlar Yarışmasının" kazananlarına ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından program sona erdi. - İSTANBUL