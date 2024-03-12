Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açık milli gelire oranı yüzde 3\'ün altına gerileyecek

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verileriyle ilgili "İlk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı ocak ayında 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin açıkladığı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek'in bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır."