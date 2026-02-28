Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı - Son Dakika
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
28.02.2026 16:57
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatları askıya alınırken, uzmanlar petrol fiyatlarında kısa vadede yüzde 10 artış bekliyor. Boğazın kapanması halinde ise petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar çıkabileceği ve küresel ekonomide ciddi baskı oluşabileceği belirtiliyor.

İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Tahran'da patlama sesleri duyulurken, ABD Başkanı Donald Trump da İran'a büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Saldırıların ardından küresel enerji piyasalarında dalgalanma başladı, Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatlar askıya alındı.

TAHRAN VE BİRÇOK KENTTE PATLAMALAR

Tahran'a yönelik saldırının ardından Tebriz, İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah'ta da patlamalar meydana geldi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da bulunmadığı ve güvenli bir lokasyona geçtiği bildirildi.

YAKIT SEVKİYATI DURDU

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, birçok büyük petrol şirketi ve ticaret kuruluşu Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatını geçici olarak durdurdu.

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebileceğini ancak bu artışın kalıcı olmayabileceğini söyledi. Rizvi, ABD yönetiminin istihdam ve tüketici harcamaları üzerindeki baskı nedeniyle uzun süreli yüksek petrol fiyatlarını göze almayacağını ifade etti. Rizvi'ye göre fiyat hareketinin boyutu saldırının kapsamına bağlı olacak. Enerji altyapısının hedef alınmaması halinde bile petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk artış görülebileceğini belirten Rizvi, saldırının sınırlı kalması durumunda fiyatların yeniden düşebileceğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI SENARYOSU: 150 DOLAR

Rizvi, Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde ise sert bir küresel şok yaşanabileceğini vurguladı. Bu senaryoda petrolün varil fiyatının 150 dolara çıkabileceğini, küresel büyümenin yaklaşık yüzde 1,5 baskı altında kalabileceğini ve ABD enflasyonunun yeniden yüzde 4,5 seviyesine yaklaşabileceğini kaydetti. Altın fiyatlarının da 6 bin 500 doların üzerine yükselebileceğini ifade etti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER RİSK ALTINDA

Uzun süreli bir çatışmanın en çok gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceğini belirten Rizvi, bu ülkelerde enerji bağımlılığının yüzde 80-95 seviyelerine ulaştığını hatırlattı. Çatışmanın Suudi Arabistan ve İsrail gibi bölgesel aktörleri de içine alacak şekilde genişlemesi halinde piyasaların bölgesel savaş riskini fiyatlamaya başlayabileceğini söyledi.

