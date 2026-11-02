İlhan Gürel'in Ayvacık'taki bahçesinde deveci armudu rekoltesi 150 tona yaklaşıyor - Son Dakika
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İlhan Gürel'in Ayvacık'taki bahçesinde deveci armudu rekoltesi 150 tona yaklaşıyor

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İlhan Gürel\'in Ayvacık\'taki bahçesinde deveci armudu rekoltesi 150 tona yaklaşıyor
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17 yıl önce Ayvacık'ta hobi amaçlı deveci armudu yetiştirmeye başlayan İlhan Gürel, bu yıl 150 tona yakın rekolte elde etti. Tanesi 1 kilograma yaklaşan armutlardan 3'ü 2 kilogramı geçerken ürünün kilosu 50-100 TL arasında satılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hobi amaçlı deveci armudu üretimine başlayan İlhan Gürel (51), bu yıl 150 tona yakın deveci armudu yetiştirdi. 3 tanesi 2 kilogramı geçen deveci armutları büyüklükleri ile de görenleri şaşırtıyor. Ürünün kilosu 50-100 TL arasında satılıyor.

Ayvacık ilçesi Ümmühan Mahallesi'nde yaşayan İlhan Gürel, 17 yıl önce 10 dönüm arazide üzerine hobi amaçlı deveci armudu üretimine başladı. Gürel, zamanla verimi artan deveci armutlarının bu yıl hasadına devam ediyor. Gürel, lezzeti, dayanıklılığı ve büyüklüğüyle öne çıkan deveci armutlarının tanesi 1 kilograma yaklaşıyor. Gürel, şu ana kadar hasat ettiği 50 ton ürününü kilosu 50-100 TL arasında satıyor.

17 yıl önce hobi olarak deveci armudu yetiştiriciliğine başladığını belirten Gürel, "2009 yılında diktiğimiz deveci armudu olarak meyve ağaçları sektörüne giriş yaptık. Ağaçlarımız da 16-17 yaşında. İstediğimiz verime de ulaştık. Ama bakımı zor bir ürün. Elmaya ne kadar bakıyorsanız buna 2 katı daha bakmanız lazım. Emek isteyen bir ürün. 10 dönüm alanı armut olarak bıraktık. Bahçemizin 10 dönümünde ise ceviz yetiştiriyorum" dedi.

Armutların büyüklüğü hakkında da bilgi veren Gürel, "Bir armut 800-900 gram hatta 1 kilograma kadar ulaşabiliyor. Biz bu büyüklükleri de gördük. Şu anda 500 ağacımız var. Bu yıl güzel bir meyve yılı geçirdik. Bu yıl da 150-160 ton armut alacağız" diye konuştu.

Deveci armutlarının kış meyvesi olduğunu kaydeden Gürel, "Bunlar deveci armudu. Kış meyvesidir. Yaz armudu gibi yumuşak olmaz. Serttir. Tatlı ve suludur. Şeker hastaları fazla tüketmesin diyebilirim. Bu armutların 300-400 gramı 2. sınıf, 500-600 gramı 1. sınıf ve 700 gram ve üzerini duble olarak adlandırıyoruz. Öyle de geçer. Dublenin tüketimi de komik oluyor. Vatandaşlarımıza satarken 2 armut 1.5 kilogram geliyor. Fakat armutlarımız iri oldukça da tat oranı yükseliyor. Kalite, gramaj yükseldikçe artıyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: İlhan Gürel'in Ayvacık'taki bahçesinde deveci armudu rekoltesi 150 tona yaklaşıyor - Son Dakika
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