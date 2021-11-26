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İranlı turistler Van'da otelleri doldurdu - Son Dakika

İranlı turistler Van'da otelleri doldurdu

26.11.2021 11:09
İranlı turistler Van'da otelleri doldurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısının açılmasıyla alışveriş yapmak için Van'a gelen turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısının açılmasıyla alışveriş yapmak için Van'a gelen turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Komşu ülkeyle en geniş sınıra sahip Van'da, Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli noktalardan olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın 17 Eylül'de tekrar geçişlere açılmasıyla İranlı turistler adeta kente akın ediyor.

Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek kapıdan geçen turist sayısı her geçen gür artıyor.

Uzun aradan sonra gruplar halinde kente gelen turistlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Van'daki otellerde doluluk oranı yüzde yüzü geçti.

Lokanta, eğlence mekanları ve alışveriş merkezlerini dolduran turistler, yaptıkları alışverişle Kovid-19 sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta "can suyu" oldu.

Son günlerdeki ekonomik hareketlilik sayesinde yüzleri gülen iş yeri sahipleri, İranlı turistlerin ilgisini çekebilmek için çeşitli kampanyalar başlattı.

"Hem esnafımızı hem de bizleri mutlu etti"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, İranlıların uzun bir aranın ardından Türkiye'ye gelmeye başladığını söyledi.

Turistlerin gelişiyle çarşı merkezinde yoğunluğun yaşandığını belirten Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınır kapımız uzun süre kapalı kaldı. Bu durumdan hepimiz olumsuz etkilendik. Şimdi yeniden İranlı misafirlerimiz gelmeye başladı. Sadece bir günde 3 bin 200 turist giriş yaptı. Dünden bu yana da bütün otellerimiz doldu. Çevre illerimiz de bundan faydalanıyor. İnşallah daha çok gelmeye devam ederler. Onların gelişi hem esnafımızı hem de bizleri mutlu etti. Otellerde yer kalmazsa onları evlerimizde misafir edeceğiz. Van, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri. Tarihi ve turistik yerleri çok. Turistler gece geç saatlere kadar dışarıda özgürce gezebiliyor."

"Otellerde doluluk oranı yüzde yüzü geçti"

İranlı misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarına işaret eden Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel ise indirim günleri olduğu için İranlı turistlerin daha çok gelmeye başladığını aktardı.

Bu durumun hem esnafın hem de turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü anlatan Yüksel, "İki gündür otellerde doluluk oranı yüzde yüzü geçti. Kovid-19 nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafımız İranlıların gelmesiyle sevindi. Van halkı çok misafirperver. İranlılar halkımızdan çok memnun. İranlı misafirlerimize evlerimizin kapılarını açmaya hazırız. Konaklamayla ilgili bir sıkıntı yaşamayacaklar." şeklinde konuştu.

"Güzel yoğunluk var, memnunuz"

Mağaza müdürü Kezban Ersöz de "Uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşıyorduk. İranlılar yoğun şekilde gelmeye başladı. Turistler için indirimler yaptık. Onlar da alışverişlerini yapıyorlar. Güzel yoğunluk var, memnunuz." dedi.

İranlı turist Feriya Hasanzade, Türkiye'yi ve Van'ı çok sevdiğini, her fırsatta geldiğini ifade etti.

Van'da 5 gün kalacağını belirten Hasanzade, "İki gündür Van'dayım. Alışveriş yapıyorum. İndirimlerden yararlanıyorum. Van'ı çok beğeniyorum. Güzel indirimler var, fiyatlar çok uygun. Burada olmaktan mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı acente sahibi Abdullah Kebiri ise "Van, İran'a yakın olduğu için çok rahat geliyoruz. Normalde 3 ya da 4 gün kalıyoruz. Genellikle alışveriş yapıyoruz. İran'da herkes şu sıralar Van'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, turist, İran, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İranlı turistler Van'da otelleri doldurdu - Son Dakika Ekonomi


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