İş dünyası Bursa için bir arada

Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Bursa iş dünyası buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente kazandırılması planlanan KOBİ OSB projesinin merkezi idare, yerel yönetim ve iş dünyası işbirliğine çok güzel bir örnek olduğunu belirterek, "Bu projeyi yakından takip edeceğiz" dedi.

BTSO, üst düzey konukları iş dünyası ile bir araya getirmeye devam ediyor. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i üyeleriyle buluşturan BTSO, son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı BTSO'da ağırladı. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur'un yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

"Türkiye trilyon dolarlık ekonomiler ligine girmeyi başardı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerek ülke düzeyinde, gerekse illerde politikaları şekillendirirken ve uygularken ortak akılla hareket ettiklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin dünyadaki olumsuz konjonktüre ve deprem felaketine rağmen geçen yılı yüzde 4,5 büyümeyle kapattığını belirten Yılmaz, "Türkiye tarihte ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler ligine girmeyi başardı. Tüketimi daha ılımlı hale getirmek, yatırımı ve ihracatı daha da güçlendirerek ülkemizin büyümesini sağlıklı şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. 2024 yılında iç ve dış talebin dengelendiği büyüme kompozisyonunun sürdürülmesiyle istihdamın ve özel kesim yatırımlarının artmasını, hizmet sektörü ve sanayi sektörünün ekonomik büyümemize katkı vermeye devam etmesini öngörüyoruz. Fiyat istikrarı çok önemli. Enflasyonla mücadele bu dönem temel önceliğimiz. Büyümemizi belli bir makul bir düzeyde sürdürürken enflasyonu da düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Mali alanımız genişledikçe iş dünyamıza desteğimiz de artacak"

Makroekonomik politikalar ve yapısal reformlara ilişkin iş dünyası temsilcilerine bilgi veren Yılmaz, "Bu dönemde özellikle yatırımcılara ve ihracatçılara daha düşük maliyetli kredi oluşturmak için adımlar atıyoruz. Bütçedeki deprem yükünden dolayı mali alanımız kısıtlı ama mali alanımız genişledikçe iş dünyamıza desteğimiz de artacak. Özellikle nitelikli yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Yapısal reform yapan ülkelerin geleceğe daha güvenle baktığını vurgulayan Yılmaz, "Dolayısıyla sadece bu reformların somut etkilerle değil, beklenti kanalıyla yapacağı etkilerle, ekonomimize güç katacağına inanıyoruz. Özellikle bu yılın ortalarından itibaren gelişmekte olan ülkelere dönük artmasını beklediğimiz sermaye hareketliliğinde de Türkiye'nin daha fazla pay almasına destek olacak. Bursa 18 milyar dolara yakın ihracat yapabilen bir kent. Özellikle dış ticaret fazlası veriyor olması çok kıymetli. Bütün sanayicileri ve çalışanları yürekten tebrik ediyorum. Merkezi idare olarak bu çerçevede başta ulaşım olmak üzere biz de birçok alana yatırım yapıyoruz. Demiryolunda dönüşümü sağlayacak, çok büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli hızlı tren projemizde çalışmalar devam ediyor. Sadece bu projeye 2024 yılı için 13 milyar TL ödenek ayırdık. İstanbul-Ankara hızlı tren hattı ile entegre olacak bu proje sayesinde Bursa ile İstanbul ve Ankara arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Yine demiryolu ağlarının OSB ve limanlarla bağlantısına da öncelik vereceğiz. İhracatımızda rekabet gücünü artırmak, firmaların lojistik imkanlarını geliştirmek için bu konuyu çok önemli buluyoruz" dedi.

Kent ekonomisinin gelişimi adına merkezi idare, yerel yönetim ve iş dünyası işbirliğinin önemine vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Yerel yönetimlerin işletmeler ve çalışanlar için uygun bir iş ve yatırım ortamına katkıda bulunması çok önemli. Şehrin geleceğinin iş dünyası ile istişare içinde, birlikte planlanması yönünde bir anlayışımız var. Bu anlamda Bursa'da hayata geçecek KOBİ OSB projesini çok önemli buluyorum. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje. Şehir merkezindeki 8 bin KOBİ şehrin doğusunda ve batısında kurulacak KOBİ OSB'lere dahil edilecek. Böylece çok düzenli, sistemli bir şekilde üretim altyapısına kavuşacaklar. Merkezi idare, yerel yönetim ve iş dünyası işbirliğine çok güzel bir örnek. Bu projeyi de yakından takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Reel sektöre sunulan her destek yeni rekorlarla karşılık buluyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bugüne kadar reel sektörlere sunulan her desteğin, olağanüstü şartlara rağmen, üretimde, yatırımda, istihdam ve ihracatta yeni rekorlarla karşılık bulduğunu söyledi. İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla son 11 yılda Türkiye'nin hedefleriyle bütünleşen makro düzeyde 60'ın üzerinde proje geliştirdiklerini söyledi. Ortak aklı harekete geçirerek kente kazandırılan tüm bu projelerin katkısıyla, ülke ekonomisini, 18 milyar dolar seviyesinde ihracat olmak üzere 32 milyar doların üzerinde bir dış ticaret hacmiyle desteklediklerini belirten Burkay, "Bursa, sanayideki dönüşümünü büyük ölçüde tamamlayan, tarihi projelerle milli teknoloji hamlesinin en önemli aktörleri arasında bulunan bir kent. Daha rekabetçi bir ekonomi modeli ve sosyal gelişmenin temini için altyapı ve hizmetlerin mekansal planlaması, Bursa'mızın, ülkemizin kalkınma politikalarındaki gücünü ve liderliğini pekiştirecektir" dedi.

Başkan Burkay, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa'daki KOBİ OSB'ler ve modern altyapıya sahip Lojistik Merkezlerin kurulması için 'İşbirliği Protokolü'nü imzaladıklarını belirterek, "KOBİ'lerimizin büyük bir heyecanla beklediği bu projeler Bursa'mızın hedefleri açısından da kritik önemde. KOBİ OSB ve Lojistik Merkez projelerimizde ilk günden itibaren yanımızda olan Sayın Bakanlarımız Efkan Ala ve Mustafa Varank'a, Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon muhasebesi talebi"

Başkan Burkay, iş dünyasının bazı talep ve önerilerini de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile paylaştı. Başkan Burkay, 2023 yılı sonu itibariyle şirketlerin bilançolarında enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasını bilançoların gerçeği yansıtması açısından oldukça faydalı ve önemli bulduklarını belirterek şöyle konuştu;

"Ancak 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi, düşük sermayeli ve yüksek borçlu firmalar için olumsuz etki yapacaktır. Bu düşüncede özellikle küçük işletmelerde 2024 ve takip eden yıllarda enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca borç oranı yüksek işletmeler için enflasyon düzeltmesi sonucunda vergisel sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Bunun da önüne geçilmesini bekliyoruz. Bu yatırımlar için yüksek yatırım indirimi ve işgücü desteklerinin sağlanmasını bekliyoruz. Bölgeler ve sektörler arası farklılık gözetmeksizin mevcut firmaların yapacakları yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının da 5. bölge teşvik unsurları ile desteklenmesini talep ediyoruz. AB uyum ve yeşil dönüşüm sürecinde sektörlerin kullandıkları girdiler için geri dönüşüm zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Tüm sanayi sektörlerinde döngüsel ekonomi sistemlerinin kurulması ve bu süreçteki yatırımların bölge farkı gözetmeden desteklenmesi, firmalarımızın uyum sürecini hızlandıracaktır. Firmalarımızın geçmiş dönemlere ait olan kesinleşmiş KDV alacaklarının da ödenmesini veya kamu yükümlülüklerine göre mahsup edilmesi de sektörlerimizin talepleri arasında. Finansmana erişim konusunda yapılacak çalışmalar, özellikle KOBİ niteliğindeki firmalarımız için kritik önem arz ediyor" dedi.

"KOBİ OSB ve lojistik merkezlere öncelik vereceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa sanayi şehri karakteristiğinin ön planda olduğu bir kent. Firmalarımızın daha nitelikli ve katma değerli ihracat yapmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde KOBİ'lerin bu dönüşümünü sağlamak bizim için çok kıymetli. Bunu BTSO ile işbirliği içinde yapacağız. KOBİ OSB'nin yanı sıra lojistik merkezlerin oluşturulması ile ilgili çalışmalarımız var. Bu iki proje ilk yapacağımız işlerin başında geliyor. Bu çalışmaları şehrimizin geleceği adına çok önemli buluyorum" dedi. - BURSA