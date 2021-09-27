Işık Menkul Sanal Portföy Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Işık Menkul Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kocaman, "Yarışmada ilk 3'e giren katılımcılara verdiğimiz ödüllerin yanı sıra ilk 10'a girenlere Sermaye Piyasası çalışanı kriterlerine uygun olmaları şartıyla da bizimle çalışma fırsatı elde etmeleri için işe alım görüşmesi yapacağımızı da ilan ederek yine sektörde bir ilki yaptık." dedi.

Işık Menkul tarafından düzenlenen Sanal Portföy Yarışması'nın sonuçları belli olurken, yarışmanın kazananları, şirketin genel müdürlük binasında düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Işık Menkul'de çalışma fırsatı gibi ödüllerin verildiği yarışma kapsamında katılımcılar, 100 bin liralık sanal portföyle en az 5 hisse senedi kullanarak ve asgari 30 işlem yaparak en yüksek kazancı elde etmek için yaklaşık 4 hafta boyunca kıyasıya mücadele etti.

Şirketin İstanbul ofisinde düzenlenen ve dereceye giren katılımcıların da yer aldığı törende ödüller sahipleriyle buluşurken, yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüllerini Işık Menkul Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kocaman takdim etti.

Kocaman törendeki konuşmasında, finans dünyasında ezberleri bozarak yeni atılımlar yapmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sıfır aracılık komisyonu, uzaktan erişimle hesap açma, kendi işlem platformumuz olan Kapital Trader'la geniş kesimlere uygun ücretle tüm yatırım ürünlerine ulaşmak gibi avantajlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu hedefle doğru orantılı olarak başlattığımız, sektörde para yönetimi konusunda kendini geliştirmiş ve geliştirmek isteyen yatırımcılar için düzenlediğimiz Kapital Trader Sanal Portföy Yarışmamız sona erdi. Yarışmada ilk 3'e giren katılımcılara verdiğimiz ödüllerin yanı sıra ilk 10'a girenlere Sermaye Piyasası çalışanı kriterlerine uygun olmaları şartıyla da bizimle çalışma fırsatı elde etmeleri için işe alım görüşmesi yapacağımızı da ilan ederek yine sektörde bir ilki yaptık.

Ülkemizde öncelikle Sermaye Piyasalarının gelişimine katkıda bulunmaya, Türk yatırımcısına uygun fiyatla geniş ürün yelpazesi sağlamaya, yeni ürünler sunmaya ve sektörde öncü olmaya her daim devam edeceğiz."

"Kapital Trader'ı geliştirmeye devam edeceğiz"

Hakan Kocaman, Işık Menkul'ün sektördeki yenilikçi atılımlarını sürdüreceğine işaret ederek, yarışmada dereceye giren isimlerin, Işık Menkul'ün yatırım platformu Kapital Trader uygulaması sayesinde işlemlerini kolayca yapabildiklerini söyledi. Kapital Trader ile ilgili yorumlar için Kocaman, "Uygulama ile ilgili olumlu dönüşler almak bizleri mutlu ediyor. Yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda Kapital Trader'ı geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.