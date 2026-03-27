İstanbul'da Akıllı Ulaşım Projesi Başladı

27.03.2026 12:46
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, K-AUS projesi ile İstanbul'da güvenli ve konforlu seyahat sağlanacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'nin (K-AUS) ilk uygulamasının Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta başlatıldığını belirterek, "Böylece seyahati daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ işbirliğinde hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi, ilk kez İstanbul'da Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta uygulanmaya başlandı.

Tamamen yerli ve milli AR-GE çalışması olarak öne çıkan, 5G ve fiber altyapısı kurulumları tamamlanan projeyle, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkarılması ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanması hedefleniyor.

Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumlar, sistem tarafından anlık tespit edilecek ve yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri de devreye girecek. Bu sayede vatandaşların güvenliği artırılacak, yol ağı daha etkin ve verimli kullanılacak, yollardaki gereksiz beklemeler en aza inecek.

Projenin test uygulamasının başlaması dolayısıyla KGM 1. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Uraloğlu, internetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşımın artık sadece yol ile araçtan ibaret olmadığını ve araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldiğini söyledi.

Uraloğlu, K-AUS projesinin de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak bu ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

"Seyahati daha güvenli, konforlu, verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz"

Projenin sürücülere ve yol güvenliğine yönelik faydalarına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemle sürücülerimize yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırıyoruz. Böylece seyahati daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz. Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye'de Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil, ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır. Burada atılan her adım, Türkiye'nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır."

"Yol kullanıcılarımız anlık bilgilere kolayca ulaşabilecek"

Bakan Uraloğlu, test ve uygulama sürecine başladıkları bu güzergahta değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları gibi geleneksel akıllı ulaşım sistemleri bileşenleri ile K-AUS altyapısını entegre ettiklerini söyledi.

Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettiklerini dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj işaretleri ile lidar, radar, loop ve bluetooth tabanlı araç algılayıcıları gibi bileşenleri de güzergah boyunca devreye aldık. Koridor üzerinde tesis edilen fiber optik kablo haberleşme altyapısı ve network bileşenlerini yüksek kapasiteli veri iletimini sağlayacak şekilde yapılandırdık. Ayrıca Türkiye'de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kurarak sistem optimizasyon çalışmalarına başladık. 5G haberleşme altyapısı sayesinde düşük gecikmeli ve yüksek bant kapasitesiyle veri iletişimi sağlayacağız."

Uraloğlu, bu koridorda, yol çalışması uyarı servisi, yavaş veya duran araç uyarısı servisi, araç içi trafik işaretleri ve hız limiti servisi, hava şartları uyarı servisi ile "Acil durum aracı yaklaşıyor" uyarı servisi gibi birçok kritik uygulamanın yer aldığını anlattı.

Tüm bu verilerin yerli ve milli olarak geliştirdikleri Merkezi Yazılım Platformu tarafından tek bir çatı altında toplanacağını dile getiren Uraloğlu, "Yapay zeka destekli görüntü işlemeyle olaylar otomatik algılanacak ve milisaniyelerle sürücülere gecikmeksizin iletilecek. Mobil uygulamamızla da yol kullanıcılarımız anlık bilgilere kolayca ulaşabilecek." şeklinde konuştu.

"İkinci faz uygulamalarına Ankara'da geçeceğiz"

Bakan Uraloğlu, projenin yerli ve milli olmasının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, "İnşallah 31 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği özel bir törenle de 5G'ye geçişimizi milletimize duyuracağız ve kullanıma açmış olacağız. Ardından, 1 Nisan'da da ilk sinyali alarak bu yüksek hızlı tecrübeyi hep birlikte test edeceğiz, kullanacağız. Bu koridorda kurduğumuz 5G altyapısı da aslında bu büyük geçişin ilk somut adımlarından biridir." dedi.

Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin, 5G'nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sayesinde milisaniyeler içinde veri alışverişi yapacağını ifade eden Uraloğlu, böylece hem bu projenin hem de gelecekteki tüm akıllı ulaşım uygulamalarının çok daha güçlü ve kesintisiz çalışacağını belirtti.

Bu projenin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Test süreçlerinin başarılı tamamlanmasının ardından, ki bundan şüphe duymuyoruz, sistem hızla yaygınlaşacak. Ankara Çevre Otoyolu'nda 2. faz uygulamalarına geçeceğiz. Bu fazda 110 kilometre ana gövde, bağlantı yolları ve kavşak kollarından oluşan erişme kontrollü otoyolda, 1. faz senaryolarına ilave olarak trafik kazası bilgisinin paylaşılması, ani fren uyarısı, çarpışma riski uyarısı, trafik sıkışıklığı uyarısı, kuyruk sonu uyarısı, aktif yaya ve bisikletli koruma, ekonomik sürüş önerileri, acil durum aracı aktif yönetimi, tehlikeli yük taşıma uyarısı, okul bölgesi uyarısı ve daha birçok ileri seviye servis devreye girecek."

Uraloğlu, yakıt ve elektrik şarj istasyonu ortak ödeme ve rezervasyonu, ücret toplama sistemleri entegrasyonları ve yerli navigasyon servisleri gibi ek uygulamalar da planladıklarını belirterek, "Böylece Ankara'da daha karmaşık trafik senaryoları altında sistemin kabiliyetlerini genişleteceğiz." dedi.

"Sistem sayesinde tüm istenmeyen durumları minimize edeceğiz"

Bakan Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'nin yeni bir başlangıç olmasına karşın aslında akıllı ulaşım sistemlerinin uzun yıllardır kara yollarında hizmet verdiğine işaret ederek, şu anda KGM'nin sorumluluk alanında bulunan sinyalizasyon, kamera, meteoroloji istasyonu, mesaj işaretleri ve değişken trafik işaretlerine değindi.

Trafik uyarmalı sistemle kavşaklardaki dur-kalk sayılarını ve bekleme sürelerini azaltarak yakıt tasarrufu sağladıklarını ve karbon emisyonunu düşürdüklerini ifade eden Uraloğlu, yollarda fiber optik kablo haberleşme altyapısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Uraloğlu, yolda aniden meydana gelen kazaların, gizli buzlanmanın, aniden yola fırlayan canlının ve yavaşlayan veya duran aracın en dikkatli sürücünün bile gözünden kaçabildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sistem sayesinde tüm bu istenmeyen durumları minimize edeceğiz. Yollarda stresten ve tedirginlikten uzak, çok daha güvenli ve huzurlu bir seyahat imkanı sunacağız. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının sosyal yaşama olumsuz etkisini en aza indireceğiz. İnsanlarımızı, her kilometresinde 'akıl' katılmış yollarda daha rahat ve emniyetli yolculuklara kavuşturacağız. Artık yollarımızda 'Aklın yolu birdir.' diyoruz."

Bakan Uraloğlu, Togg ile test sürüşü gerçekleştirdi

Törende, konuşmaların ardından Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'ne ilişkin imzalar, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, TÜRKSAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve UDHAM Başkanı Selami Yazıcı tarafından atıldı.

Etkinlik sonrası projenin uygulaması, Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta başlatıldı.

Bakan Uraloğlu, bindiği Togg ile uygulama koridorunda test sürüşü gerçekleştirdi.

Test sürüşünün ardından konuşan Uraloğlu, Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasındaki akıllı yolu tanıttıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yoldaki ve araçlardaki akıllı yazılım ve uygulamalarla deneyimleme yaptık. Yoldaki bir çalışma senaryosu, acil durum aracının geçişi, sağdan yola giren veya çıkan araç uyarısı veya yola düşen cisim uyarısı gibi birçok senaryoyu uygulamaya geçirmiş olduk. Uygulamamızı devam ettireceğiz. Bunun birinci derecedeki amacı, daha güvenli bir yolculuğu tesis etmektir. Kaza riskini neredeyse sıfıra indirme gayretimize hizmet edecek. Altyapıyı çok daha yüksek kapasiteyle kullanma imkanı sağlayacak. Kaza riskini ortadan kaldırarak milli ekonomiye katkı sağlayacak, yakıt tasarrufunun ve karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayacak."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Herkes Zelenski’yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı Herkes Zelenski'yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı
Uğurcan Çakır’a protesto hazırlığı Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı
Alman yetkililer, “Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği“ iddialarını yalanlamadı Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı
Isparta’da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi Isparta'da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi
Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran... İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:15
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:24
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
10:00
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
