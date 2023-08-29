İstanbul'daki Barajların Kuraklık Nedeniyle Değişimi Uydu Görüntüleriyle Ortaya Çıktı - Son Dakika

İstanbul'daki Barajların Kuraklık Nedeniyle Değişimi Uydu Görüntüleriyle Ortaya Çıktı

İstanbul\'daki Barajların Kuraklık Nedeniyle Değişimi Uydu Görüntüleriyle Ortaya Çıktı
Son Güncelleme: 29.08.2023 12:54

İstanbul'a su sağlayan barajların yıllar içerisindeki kuraklık nedeniyle değişimi uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Barajlarda yüzlerce metre suyun çekildiği uydu görüntüleri ile net bir şekilde ayırt edilebiliyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle ise yüzde 30'un altına düştü.

İstanbul'a su sağlayan barajların yıllar içerisindeki kuraklık nedeniyle değişimi uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Barajlarda yüzlerce metre suyun çekildiği uydu görüntüleri ile net bir şekilde ayırt edilebiliyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle ise yüzde 30'un altına düştü.

Küresel ısınma nedeniyle mevsim normallerinin üzerine çıkan aşırı sıcaklık ve nem İstanbul'daki Barajların son 9 yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Uzmanlara göre sıcaklık nedeniyle her gün barajlarda yüzbinlerce ton su buharlaşıyor. Şehrin barajlarından Alibey, Elmalı, Darlık, Büyükçekmece ve Sazlıdere Barajlarının 2003 yılından 2023 yılına kadar 20 yıllık süre boyunca nasıl değiştiği uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İstanbul en kurak yıllarını 2014 yılında ve 2023 yılında yaşadığı çekilen su seviyesi ile anlaşılıyor. Ayrıca İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Verileri de kuraklığın yaşandığı yılları doğruluyor. 2014 yılında ve 2023 yıllarında en kurak yaşanılan yıllar olarak kayıtlara geçti. Alibey Barajında Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşmesiyle Mağlova ve Güzelce Kemerleri gün yüzüne çıktığı daha sonra yağışlarla birlikte yeniden su altında kalıyor. Barajda bu yıl su seviyesinin çok düşmesi ile birlikte arabalar çıkartılmıştı. Elmalı Barajı'nın 2014 yıllarında neredeyse tamamen kuruduğu daha sonra tekrara suyla dolduğu görüntülere yansıdı.

Barajlardaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 30 oranın altına düşerek yüzde 29.78 seviyesine düştü. İSKİ verilerine göre en düşük Papuçdere yüzde 3.84 seviyesinde ve Kazandere ise yüzde 9.35 seviyesinde. Doluluk oranı yüzde 9.16 seviyesine gerileyen Büyükçekmece Barajın doluluk oranı yüzde 14.38 seviyesine düşen Sazlıdere Barajı takip ediyor. Alibey Barajında yüzde 12,64 seviyelerine kadar düşen doluluk oranını Istrancalar Barajı yüzde 19.23 ile takip ediyor. Terkos Barajı'nda yüzde 15.97 oranına kadar su seviyesi geriledi. Elmalı Barajında doluluk yüzde 19.67 oranına düştüğü belirlendi. Darlık Barajı'nda ise yüzde 44.37 seviyesine kadar düştü. İstanbul'un yüzde 50 seviyesini geçen tek barajı olan Ömerli Barajında ise doluluk yüzde 62.62 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İstanbul, İSKİ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'daki Barajların Kuraklık Nedeniyle Değişimi Uydu Görüntüleriyle Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki Barajların Kuraklık Nedeniyle Değişimi Uydu Görüntüleriyle Ortaya Çıktı - Son Dakika
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