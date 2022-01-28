İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan zamlar ve elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak için Türkiye'ye model olacak bir çalışmaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerine ait binaların elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için, İZENERJİ bünyesinde İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) kuruldu. İZETAŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirket arasında sözleşme imzalandı.

"YÜZLERCE MİLYON TASARRUF EDECEĞİZ"

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından da duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'de bir ilki başardık. Gurur doluyuz. Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz." dedi.

"METRO HATTINI BEŞ YILDA BU TASARRUFLA KAZANACAĞIZ"

İmza törenine ilişkin bir paylaşım daha yapan Soyer, "Bu imza yıllık 300 milyon TL değerinde. Belediyemiz ve iştiraklerimizin tükettiği elektriği belediyemizin tedarik şirketi İZETAŞ'tan alacağız. Döviz krizinden kaybettiğimiz metro hattını beş yılda bu tasarrufla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"İZETAŞ İLE YÜZDE 22 TASARRUF SAĞLADIK"

Törende yaptığı konuşmada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yılda 1 milyar 350 milyon liralık tüketimle İzmir'in en büyük elektrik kullanıcılarından birisi olduğunun altını çizen Soyer, kurdukları İZETAŞ şirketi aracılığı ile sağlanan yüzde 22'lik tasarrufu anlattı.

Soyer, "Göreve gelir gelmez, o güne kadar sadece bir personel tedarik kuruluşu olan İZENERJİ'ye belediyemizin enerji giderlerini ucuzlatma görevini verdim. Şirket yöneticilerimiz ve uzmanlarımız İZENERJİ'yi çok kısa sürede yetkili bir enerji tedarikçisi haline getirdi. İZENERJİ şirketimiz bünyesinde İZETAŞ'ı kurduk. İZETAŞ'ın önceliği, ilk etapta belediyemiz ve iştiraklerinin enerji ihtiyacını karşılamak. İZETAŞ, büyükşehir belediyemizi enerji tedarikindeki fahiş kar oranlarına karşı koruyor ve elektrik için harcanan bütçesini yılda yüzde 22 oranında düşürüyor. Belediyemizin elde ettiği bu başarının yüzde 200'e varan elektrik zamları sonrasında gerçekleşmiş olması bana gurur veriyor" şeklinde konuştu.

"BİR YILDA 297 MİLYON LİRA TASARRUF"

Soyer, "Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgelerinde, günlerce süren elektrik kesintisi yaşandı. Sanayicimiz şalterleri indirdi, üretim tümüyle durdu. 320 Organize Sanayi Bölgesinde, 50 binin üzerindeki fabrikada üretimin durması büyük bir enerji krizidir. Bunun başka hiçbir ifadesi yok. Bu, milyarlarca dolar zarar oluşturması beklenen ve geçmişinde benzeri görülmemiş bir enerji krizi. Bu kriz, enerjide dışa bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında gecikme ve bunların yetersiz kullanımı sonucudur. Bugün belediyemizin 6 aylık, İZSU'nun yıllık enerji ihtiyacının 200 milyon kilovat saatini ve Metro AŞ'nin bir aylık elektrik enerjisini karşılamak için sözleşme imzalıyoruz. Sadece bu imzalarla İzmirli'nin cebinde kalacak para tam 30 milyon lira. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirketimizle birlikte İZETAŞ'ın belediyemize bir yılda sağladığı kazanç yüzde 22 düşük maliyet ile 297 milyon lira olacak. Biz bunun için yenilikçi, cesur ve adil çözümler üretiyoruz. Bu rakam beş yılda 1 milyar 485 milyon TL olacak; yani döviz kurlarındaki artışla bir metro hattı kaybettik demişken, bugün bu çalışmalarla bu metroyu geri kazanıyoruz. İzmir için kilometrelerce yeni metro tüneli, yol, viyadük, tünel, arıtma ve yeşil alan yatırımı yapabiliyoruz. Çok mütevazı imkanlarla elde edilmiş bu büyük başarının tek bir sırrı var. Şehrimizi yönetirken sadece halkımızın menfaatini düşünmemiz" dedi.