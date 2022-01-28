Üye Girişi
İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu! - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu!

28.01.2022 17:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak için İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi'ni kurdu. Elektriği kendi şirketinden alacak olan belediye, 300 milyon liralık tasarruf yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Belediyemiz ve iştiraklerimizin tükettiği elektriği belediyemizin tedarik şirketi İZETAŞ'tan alacağız. Döviz krizinden kaybettiğimiz metro hattını beş yılda bu tasarrufla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan zamlar ve elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak için Türkiye'ye model olacak bir çalışmaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerine ait binaların elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için, İZENERJİ bünyesinde İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) kuruldu. İZETAŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirket arasında sözleşme imzalandı.

"YÜZLERCE MİLYON TASARRUF EDECEĞİZ"

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından da duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'de bir ilki başardık. Gurur doluyuz. Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu! 300 milyon lira tasarruf sağlayacaklar

"METRO HATTINI BEŞ YILDA BU TASARRUFLA KAZANACAĞIZ"

İmza törenine ilişkin bir paylaşım daha yapan Soyer, "Bu imza yıllık 300 milyon TL değerinde. Belediyemiz ve iştiraklerimizin tükettiği elektriği belediyemizin tedarik şirketi İZETAŞ'tan alacağız. Döviz krizinden kaybettiğimiz metro hattını beş yılda bu tasarrufla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu! 300 milyon lira tasarruf sağlayacaklar

"İZETAŞ İLE YÜZDE 22 TASARRUF SAĞLADIK"

Törende yaptığı konuşmada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yılda 1 milyar 350 milyon liralık tüketimle İzmir'in en büyük elektrik kullanıcılarından birisi olduğunun altını çizen Soyer, kurdukları İZETAŞ şirketi aracılığı ile sağlanan yüzde 22'lik tasarrufu anlattı.

Soyer, "Göreve gelir gelmez, o güne kadar sadece bir personel tedarik kuruluşu olan İZENERJİ'ye belediyemizin enerji giderlerini ucuzlatma görevini verdim. Şirket yöneticilerimiz ve uzmanlarımız İZENERJİ'yi çok kısa sürede yetkili bir enerji tedarikçisi haline getirdi. İZENERJİ şirketimiz bünyesinde İZETAŞ'ı kurduk. İZETAŞ'ın önceliği, ilk etapta belediyemiz ve iştiraklerinin enerji ihtiyacını karşılamak. İZETAŞ, büyükşehir belediyemizi enerji tedarikindeki fahiş kar oranlarına karşı koruyor ve elektrik için harcanan bütçesini yılda yüzde 22 oranında düşürüyor. Belediyemizin elde ettiği bu başarının yüzde 200'e varan elektrik zamları sonrasında gerçekleşmiş olması bana gurur veriyor" şeklinde konuştu.

"BİR YILDA 297 MİLYON LİRA TASARRUF"

Soyer, "Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgelerinde, günlerce süren elektrik kesintisi yaşandı. Sanayicimiz şalterleri indirdi, üretim tümüyle durdu. 320 Organize Sanayi Bölgesinde, 50 binin üzerindeki fabrikada üretimin durması büyük bir enerji krizidir. Bunun başka hiçbir ifadesi yok. Bu, milyarlarca dolar zarar oluşturması beklenen ve geçmişinde benzeri görülmemiş bir enerji krizi. Bu kriz, enerjide dışa bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında gecikme ve bunların yetersiz kullanımı sonucudur. Bugün belediyemizin 6 aylık, İZSU'nun yıllık enerji ihtiyacının 200 milyon kilovat saatini ve Metro AŞ'nin bir aylık elektrik enerjisini karşılamak için sözleşme imzalıyoruz. Sadece bu imzalarla İzmirli'nin cebinde kalacak para tam 30 milyon lira. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirketimizle birlikte İZETAŞ'ın belediyemize bir yılda sağladığı kazanç yüzde 22 düşük maliyet ile 297 milyon lira olacak. Biz bunun için yenilikçi, cesur ve adil çözümler üretiyoruz. Bu rakam beş yılda 1 milyar 485 milyon TL olacak; yani döviz kurlarındaki artışla bir metro hattı kaybettik demişken, bugün bu çalışmalarla bu metroyu geri kazanıyoruz. İzmir için kilometrelerce yeni metro tüneli, yol, viyadük, tünel, arıtma ve yeşil alan yatırımı yapabiliyoruz. Çok mütevazı imkanlarla elde edilmiş bu büyük başarının tek bir sırrı var. Şehrimizi yönetirken sadece halkımızın menfaatini düşünmemiz" dedi.

YORUMLAR
500

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji, Metro, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu! - Son Dakika Ekonomi


İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor         
16:52
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
17:57 İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu!
17:53 İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi, 12. kez oy çokluğuyla reddedildi
17:30 Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı! Müşterilerini uyardılar
17:18 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak
17:04 Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı
17:02 Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı
16:59 Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü
16:51 Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti
16:41 Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu
16:37 Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 18:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement