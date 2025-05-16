İzmir'de Konut Satışları Yüzde 63,9 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Konut Satışları Yüzde 63,9 Arttı

İzmir\'de Konut Satışları Yüzde 63,9 Arttı

2025 Nisan ayında İzmir'de konut satışları geçen yıla göre yüzde 63,9 artarak 7 bin 14'e ulaştı.

16.05.2025 16:53
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre, İzmir'de konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,9 oranında artış gösterdi. 2024 yılı Nisan ayında 4 bin 279 olarak kaydedilen satış sayısı, 2025 Nisan ayında 7 bin 14'e yükseldi.

Türkiye genelinde 118 binin üzerinde satış gerçekleşti

Ülke genelinde konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışının yapıldığı ilk üç il sırasıyla İstanbul (18 bin 645), Ankara (10 bin 889) ve İzmir (7 bin 14) oldu. Satışların en düşük olduğu iller ise Ardahan (37), Tunceli (75) ve Bayburt (88) olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ilk satışlarda artış sürüyor

İzmir'de ilk el konut satışları da artış gösterdi. 2024 yılı Nisan ayında bin 128 olan ilk satış sayısı, 2025 Nisan ayında yüzde 53,8 oranında artarak bin 736'ya yükseldi. Kentte toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 24,8 oldu.

İkinci el konut satışları yüzde 67 arttı

İkinci el konut satışlarında da dikkate değer bir artış yaşandı. İzmir'de ikinci el konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,6 artarak 5 bin 278 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışlarının yüzde 75,2'sini ikinci el konutlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda yüzde 117 artış

İzmir'de ipotekli (kredili) konut satışlarında da önemli bir artış gözlendi. Nisan ayında gerçekleşen ipotekli satış sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,8 artarak bin 165'e ulaştı. Bu satışlar, toplam satışların yüzde 16,6'sını oluşturdu.

Yabancılara satışta sınırlı artış

Nisan 2025 döneminde İzmir'de yabancılara yapılan konut satış sayısı 33 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9'luk artışa işaret etti. Türkiye genelinde ise yabancılara yapılan toplam satış yüzde 13,2 artarak bin 440 olarak gerçekleşti. En fazla satış yapılan iller İstanbul (529), Antalya (497) ve Mersin (117) oldu.

Buca, en fazla konut satılan ilçe oldu

İzmir ilçeleri arasında en yüksek konut satışı Buca'da gerçekleşti. Nisan ayında Buca'da 975 konut satışı yapıldı. Buca'yı, 811 satış ile Menemen, 640 satış ile Torbalı, 637 satış ile Karşıyaka ve 414 satış ile Çiğli takip etti. Diğer ilçelerdeki konut satış sayıları ise şu şekilde sıralandı: Karabağlar 384, Bornova 373, Konak 328, Bayraklı 298 ve Seferihisar 215. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Konut Satışları Yüzde 63,9 Arttı - Son Dakika

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