Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 1-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerindeki altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Çanakkale- Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
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