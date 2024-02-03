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Ekonomi

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. İstanbul-Ankara, Ankara-Kırıkkale, Manisa-Turgutlu, Osmaniye-Gaziantep, Fatsa-Ordu, Bingöl-Karlıova, Elazığ-Diyarbakır, Hopa-Borçka-Artvin, Kaş-Demre-Finike ve Çanakkale-Balıkesir yollarında yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

03.02.2024 08:45
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerindeki altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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