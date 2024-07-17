Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre yolu üzerindeki Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde otogar istikametinden Aydın yönüne bağlantı kolu ile Kemalpaşa yönü İzmir- İstanbul Otoyolu Çeşme-Aydın istikameti bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım Sanayi Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar ile Orhanlı kavşaklarında Güney yolda 26-29. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından, Güney yol (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ile Nurdağı kavşakları kesiminde 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gerçekleştiriliyor.

Köse- Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.