Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Malkara-Çanakkale yolunun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları kesimi, Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun bazı kesimleri, İstanbul-Ankara yolunun bazı kesimleri, İnebolu-Kastamonu yolunun bazı kesimleri, Diyarbakır-Elazığ yolunun bazı kesimleri, Korkuteli-Elmalı yolunun bazı kesimleri ve Trabzon-Gümüşhane yolunun T4 Tüneli'nde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

26.07.2024 08:39
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları Ankara- İstanbul istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında trafik akışı İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova- Karşıyaka güzergahı 8-16. kilometrelerinde trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Bolu kavşakları kesimi 9-11. kilometreleri üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Malkara- Çanakkale yolunun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-40. kilometrelerinde Nallıhan ve Çayırhan istikametlerinde sol şeritler tünel içi elektromekanik çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin veriliyor.

İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yolun Sakarya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara yönünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır- Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerinde yolun sağ kesimi yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, trafik akışı sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması sebebiyle yol ulaşıma kapatılacak.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 46. kilometresinde bulunan T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri montaj çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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