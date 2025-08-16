Karadeniz'e Uygun Fiyatlı Seyahat Artışı

Obilet Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, yaz aylarında Karadeniz'e yapılan seyahatlerde hem uçak hem de otobüs biletlerinde ortalamanın altında fiyatlarla karşılaşıldığını, bu durumun bölgeye talebi önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Serin iklimi, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan Karadeniz, bu yaz uygun fiyatlı ulaşım seçenekleriyle tatilcilerin gözde alternatiflerinden biri oldu.

Özellikle büyük şehirlerden bölgeye yapılan uçak ve otobüs seferlerinde sunulan maliyet avantajı, bölgeyi hem kısa süreli kaçamaklar hem de uzun tatiller için tercih edilen bir destinasyon haline getirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Obilet CEO'su Gürocak, Karadeniz şehirlerinin uçak ve otobüs bileti fiyatları açısından değerlendirildiğinde Türkiye genelindeki pek çok rotaya kıyasla daha erişilebilir seçenekler sunduğunu belirtti.

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden bölgeye yapılan seyahatlerde hem uçak hem de otobüs biletlerinde ortalamanın altında fiyatlarla karşılaşmanın mümkün olduğuna değinen Gürocak, "Otobüsle gerçekleştirilen seyahatlerde Türkiye genelindeki ortalama bilet fiyatlarının altında kalan rotalar incelendiğinde, yaz döneminin ilk iki ayında Ankara'dan Karadeniz Bölgesi'ndeki destinasyonlara yönelik önemli bir talep artışı yaşandığı görülüyor." dedi.

Gürocak, özellikle Ankara'dan Samsun, Zonguldak, Bolu ve Karabük gibi şehirlere yapılan otobüs seyahatlerinin hem fiyat avantajı hem de ulaşım kolaylığı sayesinde öne çıktığını, bu rotaların uygun maliyetli tatil arayanlar tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini ifade etti.

Uçak bileti fiyatlarında da benzer bir eğilimin görüldüğünü aktaran Gürocak, şöyle konuştu:

"Karadeniz'e yapılan bazı uçuşlar, yaz sezonundaki Ege ve Akdeniz uçuşlarına göre yüzde 20-30 daha düşük fiyatlarla sunuluyor. Bu durum bölgeyi cazip bir tatil alternatifi haline getiriyor. Ortalama bilet fiyatlarının altında kalan rotalar arasında İstanbul-Samsun, İstanbul- Ordu ve Ankara- Trabzon uçuşları yaz döneminde yüksek talep alıyor."

"Karadeniz, önemli bölgelerden biri haline geldi"

Obilet'in haziran ve temmuz aylarına ait seyahat verilerinin bölgeler arasındaki yoğunluk farklarını da ortaya koyduğunu belirten Gürocak, bu dönemde Türkiye genelinde en yoğun seyahat edilen bölgenin Marmara olduğunu, İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerin etkisiyle her dört biletlemeden birisinin buraya yapıldığını aktardı.

Gürocak, aynı dönemde Ege ve Akdeniz gibi klasik yaz destinasyonlarının yanı sıra Karadeniz'in de öne çıkan bölgeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Doğayla iç içe, serin ve sakin bir tatil arayanlar için iyi seçenek sunan Karadeniz, seyahatseverlerin ilgisini çeken önemli bölgelerden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge genelindeki otobüs bileti satışlarının yaklaşık yüzde 20'sinin Samsun'a yapılan seyahatler için gerçekleştiğini aktaran Gürocak, şöyle devam etti:

"Samsun'u, Zonguldak, Ordu, Trabzon ve Bolu izledi. Hava yolu tarafında ise bölgenin ana uçuş merkezi Trabzon oldu. Karadeniz'den alınan her üç uçak biletinden biri Trabzon için kesilirken, Samsun ve Ordu sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 18'lik biletleme paylarıyla bölgedeki en yoğun ikinci ve üçüncü hava yolu destinasyonları olarak dikkati çekti. Bölgeye otobüsle yapılan seyahatler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5, uçakla yapılan seyahatler ise yaklaşık yüzde 11,3 artış gösterdi."

Gürocak, söz konusu artışların ardından Karadeniz'in Türkiye genelinde hava yolu seyahatlerinde payını en fazla artıran ikinci bölge konumuna ulaştığını dile getirdi.

Otobüsle yapılan seyahatlerde Karadeniz Bölgesi içinde payını en fazla artıran kentin Bolu olduğuna değinen Gürocak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye genelinde geçen yıla kıyasla paysal olarak yüzde 8,7 artış kaydeden Bolu'yu, yüzde 7,5 artışla Kastamonu ve yüzde 3,1 artışla Düzce takip etti. Uçakla yapılan seyahatlerde ise Sinop, Zonguldak ve Kastamonu, geçen yıla göre Karadeniz Bölgesi içindeki payını en fazla artıran şehirler oldu."