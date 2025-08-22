Kars-Iğdır Demir Yolu Projesi Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı, bir demir yolundan çok daha fazlasını içeriyor. Bu hat, uluslararası arenada ses getirecek, Türkiye'nin jeo-stratejik liderliğini perçinleyecek, birliğin, refahın ve barışın yoludur. Türkiye'nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü de güldürecektir." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, projenin önemli bir stratejik önemi sahip olduğunu söyledi.

Hattın bölgesel ve küresel ticarete olumlu yansıyacağını ifade eden Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan sosyo-ekonomik, jeopolitik ve jeo-stratejik özelliklere sahip olması ve koridorun Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demir yolu ağını genişletmesi bölgesel ve küresel ticarete de olumlu yansımalara zemin hazırlayacaktır. Koridorun, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan'daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale getirecektir. diye konuştu.

"Demir yolu bağlantısını sağlayacak ana hatlarımızdan birisi olacak"

Hattın, Trans-Hazar ulaşım güzergahı ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi küresel ağları da destekleyerek Avrasya'nın tedarik hatlarının güçlenmesini sağlayacağını işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hazar Denizi ve havzalarını birleştiren Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretim kapasitesine, ihracatına, ulaşım altyapısının gelişimine büyük katkı sağlayacağı gibi Akdeniz Bölgesi'nin turizm kapasitesinin gelişmesine de destek verecektir. Bu aynı zamanda Türkiye'deki hem Karadeniz hem Ege ve Akdeniz'e de demir yolu bağlantısını sağlayacak ana hatlarımızdan birisi olacak. Türkiye, bu projeyle bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliğini güçlendirirken, jeopolitik ve jeo-ekonomik önemini de bir kez daha kanıtlamış olacak. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin arabuluculuk vizyonunu ve bölgesel barışa olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor."

Bu projenin küresel ticaretin geleceğini düşünen bir vizyon ortaya koyduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki jeo-stratejik bir güven adası olan ülkemiz, bu projeyle sadece kendi çıkarlarını değil, tüm bölge ülkelerinin refahını ve küresel ticaretin geleceğini düşünen bir vizyon ortaya koymaktadır. Projeyle, Kars'ın tarihi ve stratejik önemini bir kez daha ön plana çıkarıyoruz. Kars, bu hattın çelikten kapısı olacak. Iğdır'ın tarım ve sanayi potansiyeli küresel pazarlara açılacak. Aralık ve Dilucu, Zengezur Koridoru'nun uluslararası ticaret ağındaki kilit noktaları haline gelecek. Bu tür yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da Halkalı-Kapıkule, Ankara- İzmir, Karaman-Ulukışla, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep, Yerköy- Kayseri Hızlı Tren hatları gibi önemli demir yolu projelerinin de yapımlarına durmaksızın devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise inşallah 28 bin 600 kilometreye çıkararak demir yolunda yük taşımacılığındaki payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmış olacağız."

"Bu hat, uluslararası arenada ses getirecek"

Uraloğlu, Türkiye'nin lojistik gücünü arttıracak, rekabetçiliğini ve verimliliğini yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini anlatarak, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı, bir demir yolundan çok daha fazlasını içeriyor. Bu hat, uluslararası arenada ses getirecek, Türkiye'nin jeo-stratejik liderliğini perçinleyecek, birliğin, refahın ve barışın yoludur. Türkiye'nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü de güldürecektir. İşçisinden mühendisine, herkesin alın teriyle yükselecek bu eserin, bölgemiz, milletimiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin finansını temin ettiklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette Türk insanımızın merak ettiği 'başladınız da ne zaman bitireceksiniz' sorusu. Biz başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz her işi bitirdik. Burada da dış kredisini temin ettik. 2,4 milyar avroluk bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu finansmanı da temin ettik. Önümüzde hiçbir engel yok ve gerekli koordinasyonları sağladık. Bu proje, inşallah 4-5 yıl gibi bir süre içinde müteahhit firmalarla bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Allan kazasız belasız çalışmak nasip etsin."

Temel atma törenine Iğdır Valisi Ercan Turan, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz katıldı.

Konuşmanın ardından Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel'in yaptığı dua ile protokol, temel atma butonuna bastı.

Bakan Uraloğlu, demir yolunun temelini atan işçileri telsizle bağlanarak selamladı.

