Kayseri haberi! Kayseri'de 'Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi' başladı

Kayseri'de 'Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi' başladı

TMMOB MMO Başkanı Yunus Yener:

"Üretilen ürünlerin tüm süreçlerinin sahibi olmamız gerekiyor"

Vali Çiçek:

"Bağımsızlık için savunma sanayiinde çok güçlü olmaya ihtiyacımız var"

KAYSERİ - Kayseri'de Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi' başladı. Programda konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "Üretilen ürünlerin tüm süreçlerinin sahibi olmamız gerekiyor" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde 'Savunma Sanayiinde Akademik Çalışmalar Işığında Yerlileştirme' teması ile düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürü Tümgeneral Hüseyin Duman, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, TMMOB MMO Başkanı Yunus Yener, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, protokol üyeleri, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, " Türkiye'nin savunma sanayiinde tüm dünya ülkelerinde adından sıkça bahsettirdiği ve bu alanda 170'in üzerinde ülkeye ihracat yaptığı bir dönem içerisindeyiz. Kazanılan bu başarının pekiştirilmesi, hem ülke ekonomisine katkısının arttırılması hem de dışa bağımlılığın azaltılması için önemli gelişimin yerlileştirme faaliyetleri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Biz de bu anlamda sektörün önde gelen üreticilerini bir araya getirerek, bilim insanlarımız tarafından yapılan akademik çalışmalar ışığında ülkemizdeki üretim metotlarına nitelik ve nicelik bakımından katkı sağlayacak bir etkinlik yapmayı planladık. Ben bu etkinliğin şehrimiz ve ülkemiz adına verimli geçmesi temennisi ile hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

TMMOB MMO Başkanı Yunus Yener de üretilecek ürünlerin tüm aşamalarının ve süreçlerinin sahibi olmak gerektiğini söyleyerek, "Gerek sanayiinin geneli, gerekse de savunma sanayii ile bağlantılı konular on yıllardan bu yana çeşitli vesilelerle gündemimizde yer almakta. İlki 1962 yılında düzenlenen ve 1987 yılından beri üst birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına odamızın 2 yılda bir düzenlediği sanayi kongreleri ve 2001 yılından beri yine 2 yılda bir düzenlediğimiz Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultaylarında savunma sanayii konusu ele alınmaktadır. Özel olarak da 1975 yılında odamız, Kimya Mühendisleri Odası ve Tüm İktisatçılar Birliği'nin birlikte düzenlediği Ulusal Savaş Sanayi Kongresi ve sanayi kongresine sunulan savunma sanayi sektör raporunu anmak istiyorum. Düzenlediğimiz ve sayısı 50'yi aşan kongre, kurultay, sempozyum etkinlikleri ve bütün faaliyetleri ile odamız, Anayasamızın 135. maddesine dayalı olarak çıkarılan 6235 sayılı Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'na göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Yerli üretim konusunun önemi, dışa bağımlılığı ve yanlışlığı odamız tarafından 70'lerden beri kamuoyunda ve belirli çevrelerde dile getirilmektedir. Ancak yerli üretim derken yabancı teknikerlerin tedarik zincirine bağlı olarak ülkemizde yapılan üretimi kast etmiyoruz. Üretilen ürünlerin tüm süreçlerinin sahibi olmak gerektiğini işaret ediyoruz. Ben etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, sorunsuz, savaşsız, yurtta ve dünyada barışın gerçekleştiği bir savunma sanayii, silahların olmadığı, kardeşçe yaşayan insanların olduğu bir dünya olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Burada anlamlı bir çalışmayı Kayseri'mizde başlatan kıymetli başkanımız Süleyman Başkan'a teşekkür ediyorum. Bize böyle bir projeden söz ettiğinde ben gerçekten heyecanlandım. Çünkü Kayseri'nin yerli ve milli anlayışı içerisinde 1926 yılında burada tayyare fabrikasının kuruluşu ile birlikte o süreçte yer alan ama bu gerekçeyi de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylemlerinden anlaşılacağı gibi 'stratejik' bir şehirde yer alıyor olmasını çok önemsiyoruz. Endüstri ve ticaretin merkezi, ileri teknolojiyi her zaman özümseyen ve bu konuda gayret gösteren Kayseri şehri adına katılan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Bağımsızlık için savunma sanayiinde güçlü olmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten Kayseri için anlamlı bir program. Çünkü Kayseri savunma sanayiinde ilk uçak fabrikasıyla beraber her zaman önemli bir yer tutmuştur. 21. yüzyıl savaş, kan ve gözyaşı getirdi ve bu özellikle bizim coğrafyamızda oldu. Baktığımızda tüm etrafımız savaşlarla, kan ve gözyaşıyla dolu. Keşke bütün dünya kardeş olsa ve buna da herkes inansa ama öyle bir dünya olmadı. Teknolojik olarak üstün olduğumuzda milletimiz birçok yönden daha kolay refah içerisinde yaşayabilir. Gerçekten savunma sanayiinde çok güçlü olmaya ihtiyacımız var. Savunma sanayiinde çok güçlü bir ülke olmazsak, söylediğimiz bağımsızlık biraz sözlerin güzelliğinde kalıyor. Savunma sanayiinde bu sempozyumu bir milat kabul edecek, bundan sonra savunma sanayiinde çok daha fazla hak ettiği yeri alacağını ve Türkiye'ye katma değer üreteceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fuaye alanında yerli ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti. Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi, 15 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.