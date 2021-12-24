Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

"DOLARIN YÜKSELMESİ VE DÜŞMESİ SÜRECİNDEN KİMLER YARARLANDI?"

Son dönemdeki ekonomik gelişmelere değinen CHP lideri, doların önce rekor kırması sonra da yeni ekonomi sisteminin açıklanması ile düşmesini yorumladı. Kılıçdaroğlu, ''Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı, kimler aldı sattı bunun belirlenmesi için Meclis Araştırma Önergesi hazırladık. Siyasi iktidar yaptığımız her şey şeffaf kimse rant sağlamamıştır diyorsa bu önergenin kabul edilmesi lazım. İktidarın kimseye avantaj sağlamadık demesini bekliyoruz." dedi.

SON 6 AYIN İNCELENMESİNİ İSTEDİLER

Döviz kurlarındaki hareketlerin, faiz kararlarının ne yönde olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne tür bir konuşma yapacağı, Merkez Bankasının hangi noktada döviz kuruna müdahale edip hangi noktada müdahaleyi keseceğini bilenler açısından, bu piyasalarda "vurgun yapmak" için pozisyon almalarına uygun bir zemin oluşturduğu iddia edilen önergede, dövizdeki büyük dalgalanmalardan birinin gerçekleştiği 20 Aralık 2021 ve sonrasında yaşananların bütün boyutlarıyla ortaya konulmasının TBMM için bir zorunluluk olduğu savunuldu.

Önergede, "Bu nedenle son 6 aylık dönemde piyasalardan, bankacılık sisteminden ve döviz bürolarından kimlerin yüklü miktarlarda döviz alıp sattığı; bu işlemlere taraf olanlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi, Merkez Bankası üst yönetimi, Cumhurbaşkanı'na yakın isimler ve bunların yakınlarındaki isimlerin olup olmadığı, bu alış-satışların hangi kurlardan yapıldığının araştırılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Döviz ve faiz ekseninde yürüyen bir ekonomi var. Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor.

"BU MODEL SÜRDÜRÜLEMEZ"

Bu ekonomik model sürdürülemez. Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Enflasyon ve buna bağlı zamlar arka arkaya gelecek. Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler otoyolları havaalanları dövize endeksli faizin de dövize endeksleneceği kimin aklına gelir. Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz.

''BİR AN ÖNCE SANDIĞIN GELMESİ LAZIM''

Çok iyi niyetle söylüyorum ki Türkiye'nin bu tablodan çıkması lazım. Bir an önce sandığın gelmesi lazım. Türkiye freni patlamış kamyon gibi 84 milyon perişan halde. Umutsuz değiliz en güç altı ayda çarkları yeniden döndürürüz.

''MEMUR VE EMEKLİYE DE EN AZ YÜZDE 50 ZAM YAPILMALI''

Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Siyasi iktidar halka güven verirse çarklar yeniden döner. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması lazım.

''HDP RANDEVU İSTEDİ, GÖRÜŞECEĞİZ''

HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca.

"HER LİDERİN KAFASINDA ADAYLIK İÇİN BİR İSİM VARDIR"

İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev. Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde aday belirler. Tahmin ediyorum her liderin kafasında bir isim vardır. Millet İttifakı'nda ekonomi, demokrasi ve parlamenter sisteme dönüş konusunda büyük bir mutabakat var. Şimdiden iktidara geldiğimizde hangi kararları, hangi sürede alacağımızla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kamu yönetimine süratle liyakatli kişileri atamamız gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne sürede geçeceğimizi belirlememiz lazım. Bu çalışmaların hepsini yapıyoruz. Millet İttifakı'na başka partilerin dahil olması ittifak ortaklarının alacağı bir karar.''