KTO Toplantısında Üretim Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

KTO Toplantısında Üretim Vurgusu

KTO Toplantısında Üretim Vurgusu
27.06.2025 16:22
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KTO Haziran ayı toplantısında ekonomik güç için daha fazla üretim gerektiği belirtildi.

KTO Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Konya'nın üretim gücüne vurgu yaparken; KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk Türkiye'nin jeopolitik tehditlere karşı daha fazla çalışarak ve üreterek ekonomik açıdan daha güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in konuk olduğu Meclis toplantısına Konya Valisi İbrahim Akın, bakanlık yetkilileri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Konya İl Müdürü Emrah Keleş de katıldı. KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın açtığı toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"KTO sorunları çözmek için gayret ediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'i Meclis Toplantısında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Selçuk Öztürk, "Oda olarak bağlı kurumlarımızla birlikte, nitelikli eleman, işgücüne katılım, göçmen işgücü konularında yeni projeler ve öneriler geliştirme ve üyelerimizin iş ve çalışma hayatına ilişkin sorunlarına çözüm oluşturma amacıyla yoğun bir faaliyet yürütmekteyiz. Bu noktada bakan yardımcımız her zaman işbirliğine ve istişareye açık olmuştur. Kendisine toplantımıza katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

"İsrail bölge barışına gölge düşürüyor"

Haziran ayının ülkemiz ve dünya gündemi açısından İran-İsrail çatışmasının gölgesinde geçtiğini belirten Başkan Öztürk, bu durumun politik yansımalarının yanında ekonomik olarak da büyük etkileri olduğuna değindi. Bölge barışının tesis edilmesi için İsrail'in tüm dünyayı tehdit eden saldırgan tavrının artık son bulması gerektiğinin altını çizen Başkan Öztürk, şunları kaydetti: "Yaklaşık iki yıllık bir süredir Filistin'e, Lübnan'a Suriye'ye Yemen'e ve son olarak da İran'a saldırılarıyla Ortadoğu'yu bir kan gölüne çeviren İsrail bölgemizin barışına yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. 12 gün süren çatışma her ne kadar ateşkesle son bulsa da İsrail'e güvenilemeyeceği apaçık bir gerçektir. Her an tekrar İran'a veya herhangi bir başka bölgeye saldırıda bulunma ihtimali yüksektir. Diğer taraftan ülkemize ve özellikle Cumhurbaşkanımıza yönelik pervasız açıklamaları asıl hedeflerinin Türkiye olduğunu da göstermektedir."

"Güçlü olmak için daha fazla üretmeliyiz"

Türkiye'nin adeta bir ateş çemberinin ortasında yer aldığını vurgulayan Başkan Öztürk; "Dört tarafımızda savaşlar ve çatışmalar sadece sınırlarımızı değil ekonomimizi de tehdit etmektedir. Türkiye olarak daha güçlü hale gelmekten başka seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bizler de iş alemi olarak her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen ülkemiz için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu zorlu coğrafyada yer alıyorsak bunun gerekliliklerini yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Öztürk Konya iş dünyası olarak üretim, istihdam, ihracat odaklı çalışmalara devam edeceklerinin altını çizerken; "Küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisi", "Dünya Ne konuşuyor?", "Konya Ticaret Odası Mayıs - Haziran faaliyetleri" başlıklarıyla ilgili sunum yaptı. Ayrıca Başkan Öztürk, KTO'nun iştirakleri olan KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü ve AKİTEK'in faaliyetleri ve projeleri hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi.

"Konya ülkemizin önemli bir üretim üssü"

Meclis toplantısına konuk olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik yaptığı konuşmada, Konya'nın üretim gücüne vurgu yaptı. Konya'nın kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Özçelik, tarımdan ticarete, mesleki beceriden insan kaynağına kadar birçok alanda köklü bir geçmişe sahip olan Konya'nın, bugün sanayi üretiminde de büyük başarılar kaydettiğini söyledi. Konya'nın savunma sanayi, otomotiv yedek parça, tarım makineleri başta olmak üzere pek çok önemli alanda Türkiye'nin sanayi üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Özçelik; "KTO siz değerli iş alemi temsilcilerimizle birlikte, Türkiye'nin üretim hedeflerine çok büyük katkılar sunmaktadır. Konya, ülkemizin Gayri Safi Milli Hasılasına (GSMH) en fazla katkı veren illerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

"İşverenimizi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin GSMH'sinin artmaya devam ettiğini kaydeden Özçelik şöyle devam etti: "Ekonomimiz büyümeye devam etmektedir. 2024 itibariyle ülkemiz ekonomisi dünyanın 17. büyük ekonomisi olmayı sürdürmüştür. Bu başarı tablosunun ortak aklın bir yansıması ve üretim, istihdam için büyük gayret veren iş dünyamızla yürüttüğümüz ortak mücadelenin sonucu olduğunun altını çizmek istiyorum. Ülkemizin kalkınma sürecinde yatırım ortamının iyileştirilmesi, işverenimize istihdam desteği sağlanması gibi önemli etmenler temel önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir. Mesleki eğitimin geliştirilmesi, istihdamın artırılması gibi konularda iş dünyamızla kuracağımız diyalog, bakanlığımızın politikaları açısından ayrılmaz bir parçadır. Birlikte ortak bir vizyon geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda, bu tür toplantıların bakanlığımızın daha etkin çalışmasına, sorunların çözümü noktasında da yine bakanlığımızın kapasitesini artıracak unsurlardır. Bakanlık olarak istişareyle, her türlü fikre açık olduğumuzu bilmenizi isterim."

Özçelik, konuşmasının ardından Konya'da nüfus, işgücü ve istihdam gibi konularda bir sunum gerçekleştirirken, soru-cevap kısmında da iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili talepleri dinleyerek, istişarelerde bulundu. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e günün anısına Konya Valisi İbrahim Akın, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından hediye takdiminde bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Faruk Özçelik, Politika, Ekonomi, Türkiye, konya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO Toplantısında Üretim Vurgusu - Son Dakika

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