Kuraklık Kestane Rekoltesini Düşürdü

Türkiye genelinde yaşanan kurak havalar nedeniyle kestane rekoltesinde büyük düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan kuraklık, kestaneyi de vurdu. İriliği ve lezzeti nedeniyle tüketicinin en çok tercih ettiği Bartın kuzu kestanesinde rekolte ise kuraklık nedeniyle yüzde 50'yi aşan oranda düşüş yaşarken, toptan kilogram fiyatı 400 TL'ye ulaştı.

Bartın ormanlarında topladıkları kestaneleri çuvallarla gece saatlerinde il merkezindeki Kapalı Pazar yerine getiren köylüler, kurulan kestane borsasında satarak, günlerdir harcadıkları emek ve çabanın karşılığını almaya çalışıyor.

Geçen yıl parkende olarak irilik ve lezzete göre 150-250 TL arasında satılan kestane için bu yıl toptan satı fiyatı ise 400-450 TL arasına çıktı.

Dün gece sabaha karşı yapılan kestane pazarlığında iki kişi tarafından 4-5 günde toplanan 55 kiloluk bir kestane çuvalı, asgari ücretle çalışan bir işçinin 1 ayda kazandığı para olan 22 bin TL'ye satıldı.

Ormanda kestane toplayanlar, kuraklık nedeniyle kestane bulmakta zorlandıklarını belirterek, önümüzdeki günlerde kestane fiyatlarının daha da arttığını ifade

Kestane alıcıları ise fiyatların yüksek olmasından yakındı. Tezgahta 450-500 TL'ye satmak zorunda kaldıkları belirten esnaf, fiyatlar nedeniyle müşterilerinin de kendilerine tepki gösterdiğini belirtti. Müşterilerini geri çevirmemek adına çok az kar payı ile kestane sattıklarını belirten esnaf, önceki senelerde kilo kilo kestane alan müşterilerinin artık, 50-100 ve 200 TL'lik siparişlerle tadımlık kestane aldıklarını da sözlerine ekledi. - BARTIN